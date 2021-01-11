Палата представителей США в среду рассмотрит вопрос об импичменте Трампа

Председатель комитета по регламенту Палаты представителей США, демократ Джим Макговерн ожидает, что голосование об импичменте президента Дональда Трампа состоится в среду. По его мнению, импичмент будет утвержден.

«Мы ожидаем постановки вопроса в повестку дня в среду. И я ожидаю, что он будет утвержден»,— сказал господин Макговерн (цитата по Reuters). По его мнению, на заседании, которое пройдет сегодня, члены Палаты представителей от Республиканской партии будут возражать против резолюции с требованием к вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Дональда Трампа от власти. В этом случае комитет передаст вопрос о резолюции на общее голосование палаты, а затем поставит на голосование другую резолюцию — уже об импичменте.

Вопрос о втором импичменте Дональда Трампа был поднят после того, как сторонники действующего главы Белого дома ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил господина Трампа в подстрекательстве людей, ворвавшихся в здание.

О том, насколько вероятно отстранение президента,— в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».