Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В документе, опубликованном CNN, республиканца обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Авторы инициативы, которую внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини, пишут, что господин Трамп в день беспорядков у Конгресса США «продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. После этого конгрессмены стали обсуждать возможность досрочного отстранения господина Трампа от обязанностей президента, в том числе через импичмент или применение 25-й поправки к Конституции.

О том, насколько вероятно отстранение президента,— в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».