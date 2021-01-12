С Анатолия Локтионова сняли подсудимость

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции прекратили громкое уголовное дело бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. После десяти лет расследования они пришли к выводу, что в действиях обвинявшегося в многомиллионных хищениях бизнесмена не было самого события преступления. Сам господин Локтионов проживал в Великобритании, но два года назад вернулся на родину, после того как был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Теперь господин Локтионов требует привлечения к ответственности своих оппонентов, а также представителей силовых структур и судейского сообщества.

По словам адвоката Вячеслава Новожилова, решение о прекращении уголовного дела в отношении его доверителя следователь 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве принял еще 24 декабря. «Соответствующее постановление вынесено в связи с отсутствием события преступления сразу по двум эпизодам обвинения в мошенничестве в особо крупном размере»,— пояснил “Ъ” господин Новожилов. Действия следствия он назвал закономерными, но выразил недоумение, почему они последовали только сейчас. По его словам, «ничего нового в постановлении» следователь не указал и ничто не мешало принять это решение раньше. Сам Анатолий Локтионов заявил “Ъ”, что узнал о своем полном оправдании с правом на реабилитацию по телефону, после чего получил от следователя соответствующие бумаги, а в понедельник получил и отдельное подтверждение письмом из прокуратуры.

«Я сразу написал возражение и жалобу»,— сообщил “Ъ” бизнесмен, пояснив, что доволен прекращением своего уголовного преследования, но не согласен с прекращением уголовного дела.

Как он считает, следственные органы должны установить и привлечь к ответственности лиц, инициировавших его преследование, а также нанесших ущерб, который может достигать астрономической суммы в $200 млн. Кроме того, господин Локтионов и его защита считают, что его оппонентов могли прикрывать представители силовых и судебных структур, в отношении которых также должно быть принято «процессуальное решение». «Отдельно стоит вопрос о реабилитации и возмещении ущерба для человека, десять лет проходившего в статусе обвиняемого, лишившегося бизнеса по одному делу и потерявшего огромные средства по второму»,— подчеркнул Вячеслав Новожилов.

Надо отметить, что первое дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в отношении Анатолия Локтионова еще в 2010 году УВД по Центральному округу Москвы. К тому времени он уже не работал в «Роснефти» (занимал пост первого вице-президента с 1998 по 2004 год, после чего некоторое время являлся советником президента нефтяной компании), сосредоточившись на развитии собственного бизнеса. Помимо прочего господин Локтионов являлся совладельцем 30% акций компании «Нафтатранс». У него возник спор с двумя другими бенефициарами компании, которые в результате обвинили его в попытке хищения $3,5 млн с помощью подачи иска в суд.

Позже в 2015 году полиция Краснодарского края возбудила еще одно уголовное дело в отношении господина Локтионова за якобы имевшее место хищение 6 млн руб. при строительстве жилого комплекса в Анапе. В результате стройфирма Анатолия Локтионова обанкротилась.

«Оба эти дела имели одну цель — арест принадлежащих мне векселей "Нафтатранса" на $110 млн, что и произошло»,— заявил “Ъ” Анатолий Локтионов, отметив, что один из следователей УВД ЦАО, сам позже осужденный за воспрепятствование предварительному следствию по другому делу, даже не особо скрывал заказной характер расследования.

Сам господин Локтионов с 2011 года проживал в Великобритании. Но в 2018 году попал в «лондонский список» российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, написал обращение Владимиру Путину и добровольно вернулся в Россию. Задерживать его не стали, ограничившись обязательством о явке. В 2019 году следователи уже выносили постановление о прекращении дела, но оно было отменено прокуратурой.

«Прекращение дела — это хорошо, хотя у определенных органов есть возможность обжаловать это решение, но я надеюсь, что в этот раз следствие во всем разобралось окончательно и бесповоротно»,— заявил “Ъ” представитель бизнес-омбудсмена адвокат Дмитрий Григориади, принимавший непосредственное участие в составлении «лондонского списка». По его мнению, здесь, как и во многих других развернутых в уголовную плоскость гражданско-правовых делах, налицо применение «народной 159-й статьи» вместо разбирательства в арбитраже. Между тем Анатолий Локтионов, которому уже исполнилось 73 года, настроен весьма решительно. Он намерен написать ряд заявлений в правоохранительные органы и вести поиски своих пропавших векселей. Изначально они не были обналичены, а средства помещены на счет МВД, а просто хранились в сейфе у следователя. В 2019 году арест с них был снят и их якобы передали судебным приставам, после чего след ценных бумаг потерялся.

Сергей Сергеев