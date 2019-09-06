Возвращенец из Лондона остался без дела

Московская полиция прекратила уголовное преследование бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, разыскиваемого за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Господин Локтионов входил в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. За предпринимателем признано право на реабилитацию.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве прекратила уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. Дело прекращено по причине отсутствия состава преступления. В постановлении следователя также говорится о праве господина Локтионова на реабилитацию.

В 2018 году господин Локтионов стал участником так называемого лондонского списка Бориса Титова, а в ноябре того же года вернулся из Великобритании в Россию под гарантии Генеральной прокуратуры о неприменении к нему ареста. Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК было возбуждено еще в 2010 году по заявлению бывших партнеров Анатолия Локтионова, который через год после этого уехал за границу.

В 2014 году господин Локтионов был объявлен в федеральный розыск, в 2016-м — в международный.

В 2015 году следственное управление УМВД России по г. Краснодару возбудило против Анатолия Локтионова еще одно дело ч. 4 ст. 159 УК РФ. На этот раз поводом для этого послужило заявление гражданина, с которым господин Локтионов в 2008 году в качестве руководителя компании заключил несколько договоров займа для строительства жилого комплекса «Высокий Берег» в Краснодарском крае. Согласно обвинению, вплоть до 2014 года деньги он не вернул. В 2016 году эти уголовные дела были объединены в одно производство.

По версии защиты господина Локтионова, его партнеры через фирму-однодневку и ряд подставных структур по поддельным документам с использованием поддельных печатей захватили ЗАО «Нафтатранс» (крупный стратегический нефтеперевалочный комплекс, расположенный в Краснодарском крае). 30% акций «Нафтатранса» через кипрскую компанию принадлежало Локтионову, а 70% — его партнерам. Первое дело было возбуждено по их инициативе. Впоследствии ими же была инициирована подача заявления, ставшего причиной возбуждения второго дела. Все это время господин Локтионов, по его словам, пытался с документами доказать свою невиновность, однако следствие игнорировало эти попытки.

«Около года назад Анатолий Локтионов вернулся в Россию в надежде, что "справедливость восторжествует",— отметил по этому поводу Борис Титов.— И она восторжествовала в полной мере. В отношении него не просто прекратили уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, но даже оставили право на реабилитацию. Ошибки прошлого постепенно устраняются, и думаю, что дальше будет успешнее».

Николай Сергеев