Apple удалила приложение Parler из App Store после 24-часового ультиматума

Apple удалила приложение социальной сети Parler, позиционирующей себя как обеспечивающую свободу слова, из магазина приложений App Store. Накануне компания уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу, если те за 24 часа не введут надежную систему модерации.

«Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности,»— передает The Verge сообщение Apple. Компания заявила, что приостановила распространение приложения до тех пор, пока эти проблемы не будут разрешены.

Значительную часть аудитории Parler составляют сторонники президента США Дональда Трампа и активисты крайне правого толка. Ранее компания Google удалила приложение Parler из магазина Play Store «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». Google обращала внимание, что приложения, распространяющиеся через Play Store, должны отфильтровывать особо опасный контент.

Отметим, что правила Parler запрещают публиковать записи, призывающие к насилию или противозаконным действиям. В течение минувших суток социальная сеть удалила два поста от заблокированного в Twitter юриста Лина Вуда, сообщало издание Mediaite. В одном из них он призывал расстрелять вице-президента США Майка Пенса, а в другом — безосновательно утверждал, что погибшая при нападении на здание Конгресса США жива. Сам аккаунт при этом не заблокирован.

Делистинг приложения Parler произошел вскоре после того, как Twitter, Facebook и другие платформы заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Платформы связывают блокировки господина Трампа с нападением его сторонников на Капитолий и рисками дальнейшего насилия в США. После блокировки в Twitter действующий президент США заявил, что рассматривает возможность создания собственной платформы.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».