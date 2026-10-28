Стал известен состав команд пятого сезона FME по Dota2
В пятом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие шесть команд. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.
Полный ростер команд:
rostikfacekid_TEAM: blindzone, avice, Antares, rostikfacekid, by_Owl;
Stray_TEAM: iseedeadpeople, Stray, DkFogas, Vovapain, Stintik;
DAXAK_TEAM: eccobladee2k, Cake, DAXAK, GrOOm, WeeeNy;
iLTW_TEAM: iLTW, Rostik999, Egxrdemxn, VLAD, tuborosho;
LENS_TEAM: convulsx, LENS, takizawa, EarthQ, rochersha;
Cooman_TEAM: Cooman, re1bl, miyaoo, Fruktozka, gokump3.
Со 2 по 6 ноября пройдет онлайн-часть состязания. Финальные матчи состоятся в LAN-формате 10 и 11 ноября на площадке «Графит» в Москве.