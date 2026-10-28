Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
Спорт

Стал известен состав команд пятого сезона FME по Dota2

В пятом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие шесть команд. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.
Полный ростер команд:

  • rostikfacekid_TEAM: blindzone, avice, Antares, rostikfacekid, by_Owl;

  • Stray_TEAM: iseedeadpeople, Stray, DkFogas, Vovapain, Stintik;

  • DAXAK_TEAM: eccobladee2k, Cake, DAXAK, GrOOm, WeeeNy;

  • iLTW_TEAM: iLTW, Rostik999, Egxrdemxn, VLAD, tuborosho;

  • LENS_TEAM: convulsx, LENS, takizawa, EarthQ, rochersha;

  • Cooman_TEAM: Cooman, re1bl, miyaoo, Fruktozka, gokump3.

Со 2 по 6 ноября пройдет онлайн-часть состязания. Финальные матчи состоятся в LAN-формате 10 и 11 ноября на площадке «Графит» в Москве.
Рынок гейминга и киберспорта

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент