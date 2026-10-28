РЖД получили 75 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ с начала года
Суммарные доходы компании за отчетный период выросли на 18,4%, до 2,7 трлн руб. В эту сумму входят доходы от грузовых перевозок (2,1 трлн руб.) и по остальным направлениям работы компании (584 млрд руб.). Они по сравнению с прошлым годом выросли на 12,7% и 45% соответственно.
Расходы выросли на 14,2% и составили 2,2 трлн руб. Они растут медленнее благодаря системной работе по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов, объяснили в компании. Прибыль от продаж составила 461,5 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос на 29,6%, до 897,7 млрд руб., рентабельность по показателю выросла на 2,9%, до 33%. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 3x.