РЖД получили 75 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ с начала года

Суммарные доходы компании за отчетный период выросли на 18,4%, до 2,7 трлн руб. В эту сумму входят доходы от грузовых перевозок (2,1 трлн руб.) и по остальным направлениям работы компании (584 млрд руб.). Они по сравнению с прошлым годом выросли на 12,7% и 45% соответственно.