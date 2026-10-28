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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Финансы

РЖД получили 75 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ с начала года

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ с января по сентябрь составила 75 млрд руб., следует из отчета перевозчика. За аналогичный период прошлого года компания получила убыток 4,2 млрд руб.
Суммарные доходы компании за отчетный период выросли на 18,4%, до 2,7 трлн руб. В эту сумму входят доходы от грузовых перевозок (2,1 трлн руб.) и по остальным направлениям работы компании (584 млрд руб.). Они по сравнению с прошлым годом выросли на 12,7% и 45% соответственно.
Расходы выросли на 14,2% и составили 2,2 трлн руб. Они растут медленнее благодаря системной работе по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов, объяснили в компании. Прибыль от продаж составила 461,5 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос на 29,6%, до 897,7 млрд руб., рентабельность по показателю выросла на 2,9%, до 33%. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 3x.
РЖД
Железнодорожный рынок
Транспорт