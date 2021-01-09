Трамп анонсировал уход в новые платформы после блокировки в Twitter

Президент США Дональд Трамп, чей личный аккаунт ранее заблокировала Twitter, воспользовался рабочей записью, чтобы обвинить социальную сеть в ангажированности и нарушении свободы слова. Он заявил, что рассматривает возможность создать собственную платформу, и сообщил о переговорах с другими ресурсами.

«Я ожидал, что это случится. Мы вели переговоры с другими сайтами, и у нас скоро будет большой анонс. В то же время мы также рассматриваем возможность создания собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставить замолчать»,— написал господин Трамп в официальном аккаунте президента США в Twitter. Социальная сеть удалила твиты в течение пяти минут.

По мнению господина Трампа, сотрудники Twitter «скооперировались с демократами и левыми радикалами». Он также вновь пригрозил отменить раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций США. «Twitter, может быть, и частная компания, но без подарка от государства в виде раздела 230 они долго не просуществуют»,— написал он в одном из удаленных твитов. Этот раздел освобождает онлайн-платформы от ответственности за действия пользователей, но действующий президент считает его инструментом нарушения свободы слова.

Позднее то же заявление было продублировано в аккаунте предвыборного штаба Дональда Трампа. Аккаунт также опубликовал картинку с флагом СССР в форме логотипа Twitter. После этого социальная сеть заблокировала аккаунт.

Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump 9 января. Компания сообщила, что навсегда замораживает личную учетную запись, так как его последние твиты, если рассматривать их в контексте беспорядков в Вашингтоне и реакции на них, нарушают запрет на одобрение насилия. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и другие платформы заблокировали аккаунты господина Трампа вскоре после нападения его сторонников на Капитолий США. Twitter заявила, что уже обнаружила планы по второму нападению, запланированному на 17 января.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».