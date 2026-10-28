Токаев прибыл в Анкару
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В аэропорту его встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 24kz.
Касым-Жомарт Токаев пробудет в Турции с 28 по 30 октября. У него запланированы переговоры с Реджеп Тайипом Эрдоганом, а также участие в 13-м саммите Организации тюркских государств.
15 мая с госвизитом в Казахстан приезжал турецкий президент. Стороны подписали декларацию о вечной дружбе и договорились повысить товарооборот стран до $15 млрд, а также посетили неформальный саммит Организации тюркских государств.