Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

Токаев прибыл в Анкару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В аэропорту его встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет 24kz.
Касым-Жомарт Токаев пробудет в Турции с 28 по 30 октября. У него запланированы переговоры с Реджеп Тайипом Эрдоганом, а также участие в 13-м саммите Организации тюркских государств.
15 мая с госвизитом в Казахстан приезжал турецкий президент. Стороны подписали декларацию о вечной дружбе и договорились повысить товарооборот стран до $15 млрд, а также посетили неформальный саммит Организации тюркских государств.
Подробнее — в материале «Ъ» «Турция и Казахстан намерены дружить вечно».
Турция
Анкара
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент