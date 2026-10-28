«Иволгинского потрошителя» узнали по почерку

Свою преступную деятельность мужчина начал еще в 1980-е годы, когда насиловал студенток общежития, в котором жил сам. В 1989 году преступник изнасиловал 23-летнюю девушку и попытался убить ее, но его спугнули прохожие. Первое же убийство Орунбаев совершил в сентябре 1990 года, когда напал на 17-летнюю студентку в Барнауле. Девушку маньяк изнасиловал, а затем убил. Еще два убийства преступник совершил в 1991 и 1992 годах, жертвами стали 76-летняя пенсионерка из Новоалтайска и 35-летняя жительница Барнаула.