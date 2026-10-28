«Иволгинского потрошителя» узнали по почерку
Отбывающий пожизненное заключение маньяк признался в девятом убийстве
Еще в одном преступлении признался серийный убийца и насильник Кегашбек Орунбаев, известный как Иволгинский потрошитель. По данным следствия, убивший восемь женщин маньяк совершил еще одно преступление, когда отбывал срок в Красноярском крае. Осужденного на пожизненное заключение Орунбаева из «Черного дельфина» этапировали для проведения следственных мероприятий.
Сотрудники ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии закончили расследование дела против Кегашбека Орунбаева. Ему предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый полностью признал вину.
Новый эпизод в деле «Иволгинского потрошителя» связан с убийством в июле 1997 года в Красноярском крае. Тогда в городе Канске нашли тело 35-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. На тот момент силовикам не удалось найти злоумышленника, и предварительное следствие по делу приостановили.
Расследовать дело заново следователи стали совместно с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия по Сибирскому федеральному округу Главного управления криминалистики СКР. Правоохранители выяснили, что убийство в Канске совпадает по почерку с прошлыми преступлениями маньяка.
После этого подозреваемого этапировали из колонии «Черный дельфин», где он отбывает пожизненный срок, в Красноярский край. Уже на допросе он рассказал, что совершил преступление, пока отбывал срок в три года и шесть месяцев за кражу в колонии-поселении в Нижнеингашском районе.
В июле 1997 года он работал на лесозаготовках за пределами ИК и приехал в Канск. Там убийца проследил за местной жительницей, а затем начал душить ее платком в лесополосе.
Когда жертва потеряла сознание, Орунбаев изнасиловал ее, задушил и скрылся с места преступления. Во время следственных мероприятий маньяк и рассказал, как именно совершил убийство.
Орунбаев — серийный убийца, насильник, некрофил и каннибал, получивший в СМИ прозвища «Иволгинский потрошитель» и «Безумный шаман». На счету 62-летнего мужчины, с учетом новой жертвы, убийства девяти девушек и женщин, совершенные в период с 1990 по 2012 год. Большинство из них раскрыть удалось лишь благодаря показаниям самого маньяка.
Свою преступную деятельность мужчина начал еще в 1980-е годы, когда насиловал студенток общежития, в котором жил сам. В 1989 году преступник изнасиловал 23-летнюю девушку и попытался убить ее, но его спугнули прохожие. Первое же убийство Орунбаев совершил в сентябре 1990 года, когда напал на 17-летнюю студентку в Барнауле. Девушку маньяк изнасиловал, а затем убил. Еще два убийства преступник совершил в 1991 и 1992 годах, жертвами стали 76-летняя пенсионерка из Новоалтайска и 35-летняя жительница Барнаула.
Следующее убийство, о котором было известно следователям, датируется 1997 годом, после отбытия им срока. Тогда маньяк вернулся в Барнаул, где успел жениться и стать отцом. В тот же период он совершил убийство жительницы села Нижняя Иволга. Однако в этот раз безнаказанным ему остаться не удалось: за убийство и изнасилование маньяка приговорили к восьми годам колонии.
Освободившись в 2006 году, Орунбаев вернулся в Бурятию, где жил у знакомых и перебивался случайными заработками. К убийствам он вернулся уже в июле 2007 года: тогда мужчина познакомился с молодой девушкой, с которой поехал на берег реки Уда для распития алкоголя. В очередной раз получив отказ в интимной близости, злоумышленник изнасиловал потерпевшую и избил камнем. Потерпевшая скончалась в больнице. Еще одно убийство он совершил в том же месяце.
Затем маньяк на пять лет «залег на дно», однако вернулся к убийствам в 2012 году.
Так, в июле Орунбаев убил собутыльницу в Улан-Удэ, так как подумал, что она украла его деньги. Последнее же убийство датируется сентябрем 2012 года. Тогда преступник пришел к 53-летней жительнице Нижней Иволги, которой когда-то делал ремонт, и предложил интимную близость. После отказа маньяк забил женщину до смерти, а затем совершил половой акт с трупом. Впоследствии тело распотрошили и частично расчленили.
После последнего убийства Кегашбек Орунбаев вернулся в Улан-Удэ, где его и задержала полиция по обвинению в убийстве. Во время следствия маньяк признался еще в двух эпизодах, подчеркивая, что во время каждого преступления был пьян и получал отказ в интимной близости. На допросе Орунбаев также заявил, что поедал органы некоторых из своих жертв. После этих заявлений преступника отправили на психиатрическую экспертизу, признавшую мужчину вменяемым, но имеющим психическое расстройство в виде сексуального садизма.
В декабре 2013 года Верховный суд Бурятии признал вину Кегашбека Орунбаева доказанной и приговорил его к пожизненному лишению свободы, его поместили в соль-илецкую колонию «Черный дельфин». Первые семь лет преступник провел в колонии, а начиная с 2020-х годов стал регулярно признаваться в ранее нераскрытых преступлениях. Так следствие смогло закрыть дела о покушении и трех убийствах в 1989–1992 годах и убийстве 2007 года, остававшихся до этого «глухарями». По этим эпизодам Кегашбек Орунбаев, которого на время следствия этапировали из «Черного дельфина» в СИЗО с заметно лучшими условиями содержания, дополнительно получил 9 лет и 6 месяцев, 13 лет и еще одно пожизненное лишение свободы.