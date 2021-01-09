Apple и Google поручили социальной сети Parler ввести модерацию

Компания Google сообщила, что удалила приложение социальной сети Parler, которой пользуются сторонники президента США Дональда Трампа, из магазина приложений Play Store. Apple вынесла социальной сети предупреждение об удалении Parler из App Store в течение 24 часов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании. Оба владельца платформ требуют от сервиса ввести систему модерации.

Google сообщил, что удалил Parler из Play Store «в связи с продолающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». Компания отметила, что приложения, которые распространяются через ее магазин, должны модерировать особо опасный контент. Apple в письме руководству Parler отметила, что пользователи социальной сети использовали ее, чтобы скоординировать планы по выдвижению в Вашингтон в день нападения на Капитолий.

Социальная сеть Parler и ее конкурент и предшественник Gab позиционируют себя как платформы, гарантирующие свободу слова. Обе сети имеют интерфейс и принципы работы, схожие с Twitter. Значительную часть аудитории этих сервисов составляют активисты крайне правого толка и их сторонники. Apple и Google удалили приложение Gab из своих магазинов приложений в 2019 году.

9 января Twitter заблокировала личный аккаунт Дональда Трампа. Компания объяснила это тем, что его твиты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, нарушают запрет на одобрение насилия. После этого господин Трамп заявил, что в ожидании блокировки вел переговоры «с другими сайтами», и призвал ждать «большого анонса».

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».