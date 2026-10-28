Сбербанк не планирует покупать долю в «Самолете»

«Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. В начале года застройщик обратился к правительству с просьбой выдать ему льготный кредит на 50 млрд руб. Однако правительство его не одобрило.