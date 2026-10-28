Сбербанк не планирует покупать долю в «Самолете»
Сбербанк не планирует входить в капитал девелопера «Самолет», сообщил финдиректор банка Тарас Скворцов. «Сбер» надеется, что до конца года основные кредиторы компании утвердят финальный план по улучшению финансового положения «Самолета».
«Были сообщения, что "Сбер" планирует чуть ли не войти в капитал — это точно нет, мы не планируем. Наша задача — чтобы эффективный собственник справлялся с этими проектами. Мы не те, кто успешно умеет заниматься строительным бизнесом»,— сказал господин Скворцов (цитата по «РИА Новости»).
«Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. В начале года застройщик обратился к правительству с просьбой выдать ему льготный кредит на 50 млрд руб. Однако правительство его не одобрило.
Сегодня основные банки-кредиторы «Самолета» достигли договоренности по комплексной программе финансового оздоровления компании, сообщал господин Скворцов. По его словам, программу разрабатывают несколько «ключевых банков», которые финансировали этого клиента, в том числе Сбербанк.