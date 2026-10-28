Победил слабейший

Что касается «Манчестер Юнайтед», то он на лидерство в последние годы не претендует, а известен как раз тем, что играет неровно. Правда, его оппонент «Гримсби» — это сосед «Флитвуда» по так называемой Лиге-2, четвертому по рангу дивизиону, от которого не так уж далеко до любительских соревнований. Но команда, пополнившая разрастающийся список манчестерских провалов, все-таки на ведущих ролях в нем.