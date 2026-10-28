Победил слабейший
«Арсенал» умудрился проиграть аутсайдеру четвертого английского дивизиона
Один из самых странных футбольных результатов за последние годы зафиксирован в Англии. В Кубке английской лиги флагман сильнейшей лиги мира «Арсенал» умудрился вылететь в 1/8 финала от клуба «Флитвуд», представляющего четвертый по рангу дивизион страны и находящегося даже в нем среди аутсайдеров.
Почему итог этого матча, на кону в котором стояло участие в четвертьфинале Кубка английской лиги, третьего по престижности после первенства и Кубка страны турнира в английском футболе, вызвал такой резонанс, какой нечасто вызывают даже топовые встречи Лиги чемпионов, понятно. В нем случилась настоящая спортивная аномалия.
На самом деле в Англии к неожиданностям в двух кубковых турнирах привыкли. В них представители Премьер-лиги, самой богатой и самой сильной в современном футболе, периодически оступаются на клубах из эшелонов пониже. Уровень конкуренции в местной футбольной среде слишком высок. Но все же этот случай особенный.
BBC, описывая его, даже составила свой рейтинг главных, по-настоящему громоподобных английских кубковых сенсаций. В него вошли 11 проигрышей команд Премьер-лиги соперникам из низших дивизионов. Львиная доля этих ЧП произошла уже давно — немногим больше десяти лет назад или намного раньше. Свежих, считая нынешнее, всего три. Другие — это поражения в 2025 году «Манчестер Юнайтед» от «Гримсби» в Кубке английской лиги и «Ливерпуля» от «Плимута» в Кубке Англии.
Но пользователи BBC, выбирая среди сенсаций наиболее громкую, уверенно вывели на верхушку классификации флитвудскую. Днем 28 октября она собрала более 30% голосов пользователей.
Прошлогодние — в несколько раз меньше. Они выглядят куда менее аномальными, чем результат матча в приморском городке на северо-западе Англии.
«Арсенал» — это не просто важнейший футбольный бренд, а сегодняшний флагман английского футбола. В прошлом сезоне лондонский клуб выиграл национальное первенство и добрался до финала Лиги чемпионов, в котором уступил ПСЖ. А в сезоне текущем в английском чемпионате после восьми туров он идет вровень по набранным очкам с лидером «Манчестер Сити». Сценарий, по которому «Арсенал» возьмет все три внутренних трофея, казался экспертам вполне реальным, учитывая его мощь и стабильность.
«Ливерпуль» в 2025 году завоевал золото чемпионата. Но «Плимут» на момент столкновения с ним, как ни крути, выступал в Championship, втором по рангу дивизионе: в нем клубы обладают финансовыми возможностями, сравнимыми, например, с теми, что есть у крепких команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Что касается «Манчестер Юнайтед», то он на лидерство в последние годы не претендует, а известен как раз тем, что играет неровно. Правда, его оппонент «Гримсби» — это сосед «Флитвуда» по так называемой Лиге-2, четвертому по рангу дивизиону, от которого не так уж далеко до любительских соревнований. Но команда, пополнившая разрастающийся список манчестерских провалов, все-таки на ведущих ролях в нем.
Про «Флитвуд» же этого никак не скажешь. В текущем чемпионате своего дивизиона она идет на 18-й позиции, всего в двух очках от предпоследней, 23-й. А 23-я позиция — это уже «зона вылета».
При этом некоторые из клубов, располагающихся позади «Флитвуда», имея матчи в запасе, в действительности по потерянным очкам его опережают.
Конечно, в матчах по крайней мере ранних кубковых стадий гранды, у которых чрезвычайно плотный календарь, сочетающий английские и еврокубковые встречи, обычно используют не похожий на боевой состав, давая отдых звездам. И тренер «Арсенала» Микель Артета от флитвудского выезда многих из них освободил. Но все же лондонский состав не тянул на без оговорок резервный. За «Арсенал» в этом матче сыграл целый ряд знаменитостей — Кай Хаверц, Бруно Гимарайнш, Эберечи Эзе, Мартин Субименди, Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Виктор Дьёкереш.
Как раз Дьёкереш в начале второго тайма сравнял счет, открытый в середине первого игроком удивительно наглого «Флитвуда» Аароном Лупало-Би. После этого всем казалось, что теперь-то «Арсенал» своего не упустит. Но «Флитвуд» держался фантастически стойко, его вратарь Джей Линч отражал убойные удары — Эдегора, Бена Уайта, а 16-летний лондонский вундеркинд Макс Доумен чуточку облегчил хозяевам жизнь, пнув ногой в концовке основного времени Харрисона Нила и заработав удаление. В общем, дошло до серии пенальти, в которой Линч совершил новый подвиг, взяв верх в поединке с Бруно Гимарайншем. После него игроки «Флитвуда», не привыкшие к вниманию прессы, по полчаса раздавали интервью. Защитник Джек Бетти по ходу своего задавал репортеру риторический вопрос: «Это же то самое, о чем потом, через много-много лет рассказывают внукам?»