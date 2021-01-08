Байден назвал Трампа позором США в ответ на его отказ быть на инаугурации

Избранный президент США Джо Байден заявил, что разделяет решение действующего президента Дональда Трампа не присутствовать на инаугурации 20 января, так как считает того позором страны. При этом он сказал, что был бы рад видеть на церемонии действующего вице-президента Майка Пенса.

«По пути сюда мне сказали, что он (Дональд Трамп. — “Ъ”) дал знать, что не появится на инаугурации. Одна из немногих вещей, в которых мы с ним согласимся. Хорошо, что он не появится. Он позор страны»,— сказал господин Байден во время пресс-конференции.

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что не поедет на инаугурацию своего преемника. Если он исполнит свое намерение, то он станет первым президентом США с 1869 года, который отказался от участия в инаугурации последующего президента, наряду с Джоном Адамсом, Джоном Куинси Адамсом и Эндрю Джонсоном.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. После нападения конгрессмены начали обсуждать возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от своих обязанностей через импичмент или применение поправки о недееспособности президента. Позднее Дональд Трамп в видеообращении признал, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов голосования, но продолжил утверждать о нарушениях на выборах.

О позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».