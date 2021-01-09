Джонсон сообщил о максимальной за время пандемии загруженности больниц Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что система здравоохранения королевства столкнулась с беспрецедентной нагрузкой. Он призвал граждан оставаться дома.

«Наши больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень инфицирования продолжает стремительно расти. Внедрение вакцины вселило в нас новую надежду, но сейчас крайне важно оставаться дома, защищать Национальную службу здравоохранения и спасать жизни»,— написал господин Джонсон в Twitter.

Накануне в Великобритании умерли 1325 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Это рекордный для страны показатель с начала пандемии. По состоянию на сегодня, число выявленных с начала пандемии случаев заражения достигло 2,9 млн.

Месяц назад власти Великобритании выявили в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, новая мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 стран мира.

О ситуации в стране — в материале “Ъ FM” «"Раздаются призывы вводить талоны"».