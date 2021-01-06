«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые зафиксированном месяц назад в Великобритании, обнаружены в 41 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Всего случаи заражения COVID-19 выявлены в 191 стране мира.

«Недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2 вызвали озабоченность и интерес к влиянию вирусных изменений. По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в небольшом количестве случаев в 40 других странах»,— говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ уточнили, что, по предварительным данным, «британская» мутация быстрее распространяется, но нет доказательств того, что она опаснее других вариантов COVID-19.

Также в сообщении организации приводятся данные по распространению штамма 501Y.V2, первоначально обнаруженного в Южной Африке. Сейчас случаи заражения этим штаммов зарегистрированы в семи странах.

Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 83 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 1,8 млн заразившихся. Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс.

О появлении нового штамма в Великобритании стало известно в середине декабря. По оценкам медиков, эта мутация распространяется на 70% быстрее обычного COVID-19. После информации о вирусе более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

О влиянии вируса на взаимоотношения стран — в материале “Ъ” «Пандемирия».