В Великобритании зафискировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в Великобритании умерли 1325 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Это рекордный для страны показатель с начала пандемии. Всего число летальных случаев в Великобритании достигло 78,6 тыс. Страна занимает пятое место в мире по числу смертей.

Также в Великобритании установлен рекорд по числу новых случаев заражения. За последние 24 часа зарегистрировано более 68 тыс. заразившихся. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 2,8 млн жителей Соединенного Королевства (пятое место в мире).

В стране действуют самые жесткие ограничительные меры. Повторный локдаун был введен 6 января. Сегодня, 8 января, власти Лондона объявили чрезвычайную ситуацию в городе, назвав положение критическим.

Месяцем ранее власти Великобритании заявили о выявлении в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, новая мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более чем 40 странах мира.

О ситуации в стране — в материале “Ъ FM” «"Раздаются призывы вводить талоны"».