Третьего погибшего нашли под снежным завалом в Норильске

Число погибших после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске увеличилось до трех — спасатели нашли тело мужчины, сообщили в СКР. Ранее под завалами обнаружили тела женщины и малолетнего ребенка. Пояснялось, что спасатели ищут на месте схода лавины 45-летнего мужчину.

«Нашли тело мужчины»,— сообщили «РИА Новости» в региональном управлении СКР.

Спасти удалось только подростка, его госпитализировали с переломами и обморожением. Минздрав Красноярского края сообщил, что пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Лавина сошла накануне вечером. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура начала проверку.