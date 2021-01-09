Делом занесло

Предприниматель Владислав Попов, его жена и полуторогодовалый ребенок погибли в ночь на 9 января под лавиной, которая сошла на их дом на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске. Старший сын — 14-летний подросток — в тяжелом состоянии находится в реанимации. Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом «Гора Отдельная» организована по принципу некоммерческой организации с десятками участников, а канатная дорога, которой пользуются горнолыжники, принадлежит «Норильскому никелю».

В ночь на 9 января на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края сошла лавина, под которой, по данным МЧС, оказалось шесть построек. В одном из домов находилась семья норильского предпринимателя Владислава Попова из четырех человек. Их поиски продолжались около двенадцати часов, но спасти удалось только старшего ребенка — 14-летнего сына бизнесмена. Как уточнили “Ъ-Сибирь” в Минздраве Красноярского края, подросток находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии — у него переломы, обморожение и переохлаждение.

Из-под снежного завала извлекли тела 45-летнего Владислава Попова, его 38-летней жены и полуторогодовалого ребенка. После этого поисковые работы, в которых приняли участие больше 240 спасателей МЧС, волонтеров и добровольцев, решено было прекратить.

По факту гибели людей Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация. Устанавливается принадлежность строений, будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования»,— говорится в сообщении СКР.

Областная прокуратура поставила расследование этого дела на контроль: сотрудники ведомства выезжали на место происшествия, «координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Председатель ассоциации по организации отдыха для любителей горнолыжного спорта (АООЛГС) «Гора Отдельная» Игорь Шаталов рассказал “Ъ-Сибирь”, что погибший Владислав Попов был членом этой ассоциации, и владел домиком, в котором находился на момент схода лавины.

Ассоциация «Гора Отдельная», по его словам, является некоммерческой организацией, которая «предоставляет земельные участки под установку временных домиков отдыха». Он также сообщил, что центральный дом и канатная дорога комплекса принадлежат ГМК «Норильский никель». Распространяемую в СМИ информацию о том, что погибший предприниматель работал директором канатной дороги, он опроверг.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Владислав Попов являлся соучредителем ООО «Путорана», которое управляло канатной дорогой в районе Горы Отдельной до августа 2020 года, когда было принято решение о ликвидации компании.

По данным официального сайта АООЛГС «Гора Отдельная» на конец 2019 года, в ассоциацию входили более 130 членов. Ежемесячный взнос составляет 3 тыс. руб. Учредителями, по информации «СПАРК-Интерфакс», являются 13 физических лиц.

Член правления АООЛГС «Гора Отдельная» Дмитрий Тетенькин объяснил “Ъ-Сибирь”, что, имущество «Норникеля» к ассоциации прямого отношения не имеет, но отдыхающие им пользуются за плату. «Они («Норильский никель» — “Ъ”) летом провели тендер и поменяли юрлицо, которое раньше арендовало канатку и предоставляло услугу»,— сказал он, добавив, что нового арендатора не знает.

Дмитрий Тетенкин сообщил также, что члены ассоциации получали землю на «Горе Отдельной» в аренду и платили членские взносы, а дома строили каждый на свой вкус — в основном это были временные конструкции без фундаментов.

«Они все построены, грубо говоря, хозспособом. Это балки, строения контейнерного типа. У кого-то чуть сложнее, у кого-то попроще. Они не считаются недвижимым имуществом. Никакого права собственности на эти дома нет, максимум — земля в аренде»,— пояснил Дмитрий Тетенкин.

Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что опасность нового схода лавин в регионе сохранится до 11 января.

Траур по погибшим в Норильске объявлен 10 января.

Дарья Решетникова, Новосибирск