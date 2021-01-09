Тело женщины нашли в Норильске при разборе снежных завалов

Тело женщины обнаружили под снежными завалами в горнолыжном курорте в Норильске, где вечером 8 ноября сошла лавина, сообщила пресс-служба МЧС.

«В 3:22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются»,— передает ТАСС сообщение МЧС. О мертвой женщине также сообщил волонтер Максим Инихов, участвующий в поисковой операции. По его словам, под лавиной остаются муж погибшей и полуторагодовалый ребенок.

Лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная», находящемся в районе Талнах в Норильске. Из-под завалов спасен 15-летний юноша. Он был госпитализирован с переломами и обширным обморожением. На место завала прибыли дополнительные силы и техника.