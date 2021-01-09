Тело второго погибшего нашли под снежным завалом в Норильске

Спасатели нашли тело малолетнего ребенка на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее на месте схода лавины обнаружили тело женщины.

Ранее СКР сообщал, что спасатели ищут двух людей, оставшихся под завалами,— годовалого ребенка и 45-летнего мужчину. До этого из-под завалов был спасен юноша, его госпитализировали с переломами и обморожением.

Сход лавины произошел вечером 8 января по Москве. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Прокуратура начала проверку.