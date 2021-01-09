Минздрав: пострадавший после схода лавины в Норильске в реанимации в тяжелом состоянии

Подросток, которого вытащили из завалов после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, находится в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, перевезти его в Красноярск пока невозможно, добавили в ведомстве.

«Состояние подростка стабильно тяжелое, он в реанимации. Врачи делают все возможное. Речи о транспортировке его в Красноярск пока нет. Главная проблема сейчас — это сильное обморожение»,— сообщили «Интерфаксу» в Минздраве. Ранее сообщалось также, что у подростка множественные переломы.

Сход лавины произошел накануне вечером на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске. Погибли двое — женщина и ребенок. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Прокуратура начала проверку.