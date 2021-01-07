Instagram также заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Instagram (принадлежит Facebook) заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа на сутки. Ранее на аналогичный срок был заблокирован аккаунт господина Трампа в Facebook, а также на 12 часов — в Twitter.

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«Мы тоже блокируем аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа»,— написал глава Instagram Адам Моссери в Twitter.

Ранее Twitter потребовал удалить видео с выступлением господина Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне, а также два других твита на тему выборов. На видео президент заявлял, что выборы были «украдены». До этого видеообращение господина Трампа заблокировали Facebook и Youtube.

Сторонники господина Трампа шутрмом сорвали заседания Сената и Палаты представителей США из-за несогласия с результатами президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека. Сейчас Капитолий очищен от демонстрантов, а дебаты возобновились.