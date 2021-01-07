Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов

Twitter потребовал удалить видео с выступлением действующего президента США Дональда Трампа на фоне протеста возле здания Капитолия в Вашингтоне, а также два других твита на тему выборов. На видео господин Трамп заявлял, что выборы были «украдены». После удаления твитов аккаунт господина Трампа будет заблокирован на 12 часов, предупредила администрация Twitter.

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«Если твиты не будут удалены, учетная запись останется заблокированной»,— говорится в сообщении.

Ранее видеообращение господина Трампа заблокировали Facebook и Youtube. Напомним, его сторонники прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Пострадало несколько человек, одна женщина умерла. В здании нашли бомбу. Конгрессменов эвакуировали на военную базу, они намерены продолжить подсчет голосов выборщиков.