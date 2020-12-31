Московские парковки 31 декабря будут платными

Парковки в столице 31 декабря продолжат работать в режиме будних дней и останутся платными, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе дептранса Москвы.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил, что в новогодние праздники все парковки в столице будут бесплатными. При этом 10 января придется оплатить парковку на площадках, где это стоит 380 руб. в час.

Дептранс Москвы также сообщает, что в новогоднюю ночь время работы маршрутов наземного транспорта будет продлено. Часть автобусов и трамваев будут ходить до 3:30, а некоторые — круглосуточно. Проезд в метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным.

Тарифы и время ожидания такси заметно выросли еще на прошлой неделе. Дептранс призвал агрегаторы не завышать цены.

Подробнее о ценах на такси — в материале “Ъ” «Таксисты прогнозируют новогодний спрос».