Таксисты прогнозируют новогодний спрос

Чуть больше половины столичных таксистов встретят Новый год за рулем. Они готовы работать в ночь на 1 января ради высокого заработка, следует из опроса сервиса «Ситимобил». Так что нехватки водителей в новогоднюю ночь не будет, уверяют в компании. Однако опрошенные “Ъ FM” участники рынка в этом сомневаются. Сколько будет стоить поездка на такси в Новый год? Подробности — у Владислава Викторова.



Возможность заработать — не единственный повод выйти на линию в Новый год, признаются таксисты. В этот период пассажиры становятся особенно любезными, ведут себя вежливо и даже угощают водителя мандаринами, показал опрос «Ситимобил». А 20% указали на то, что в канун праздника они получают еще и щедрые чаевые. Так что проблем с доступностью такси в этот Новый год точно не будет, заверяет руководитель пресс-службы «Ситимобил» Полина Ломоносова: «Мы считаем, что будут хорошие показатели: до 60% выйдут на линию — это хороший способ, чтобы заработать. Больше половины респондентов считают, что в этот период и пассажиры более внимательные. Не раз были случаи, когда клиент предлагал водителю отметить праздник бокалом шампанского или прочее».

Это подтверждает и московский водитель Андрей. По его словам, 31 декабря — один из самых прибыльных дней для таксистов. Коэффициенты растут, пассажиры вежливые, и упускать эту возможность никто не хочет. «Ожидается большой спрос, все поездки будут стоить от 500 руб. Я планирую работать 31 декабря и 1 января и только вечером отдохнуть, отметить праздник. Заеду на часик, бокал сока подниму и снова выйду на линию. Год назад в новогоднюю ночь ни одного пьяного пассажира не отвез, и я прям задумался: это что все пить перестали?»— говорит Андрей

А вот у водителя Дениса другое мнение. То ли в прошлые годы он выбирал не те районы, то ли просто не повезло, но особенно вежливых клиентов не встречал: «В Новый год невыгодно работать. Во-первых, функционирует метро, во-вторых, все будет закрыто. Только пьяницы будут ездить из дома в дом и все, конфликтов будет много.

Большинство такси эконом-класса работать не станут, на дорогах выйдут только водители премиальных тарифов».

Впрочем, немало и тех, кто в период новогодних праздников вообще не готов работать. Более того, такие водители частенько уходят в своеобразный отпуск и после 1 числа, отмечает владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов, так что в начале января с вызовом такси действительно могут возникнуть сложности: «В саму новогоднюю ночь 60% — это наиболее приближено к реальности, а сразу после будет и того меньше. Повышение зарплаты или дополнительные способы мотивации не работают: человеку нужны не деньги, а бутылка водки и салат оливье. Мы из года в год с этим сталкиваемся».

А что касается самих пассажиров, то опрос «Ситимобил» показывает, что немногие готовы пользоваться такси в новогоднюю ночь. Из 600 опрошенных человек лишь 22% планируют поездку во время праздника. Впрочем, спрос в любом случае будет высокий, и повышать цены в ночь на 1 января необходимо, объясняет представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова: «В последние несколько лет стоимость проезда в праздничные дни отличается от обычной тарификации где-то на 20%. В новогоднюю ночь для удовлетворения такого повышенного спроса увеличение стоимости просто необходимо — это мотивирует водителей выходить на линию, отказываясь от семейного застолья».

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Впрочем, 31 декабря у москвичей не так много вариантов, куда можно отправиться на такси. Из-за пандемии в столице не работают рестораны и бары, открыты лишь катки и парки, да и те с ограничениями. Поэтому подзаработать как год назад, возможно, и не получится, говорят некоторые собеседники “Ъ FM”. Хотя особенно осмотрительные москвичи наверняка выберут такси, лишь бы не спускаться в многолюдную подземку.

Анна Никитина