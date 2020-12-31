Власти Москвы попросили не поднимать цены на такси зимой

Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой устанавливать адекватные цены на поездки. По замечанию ведомства, цены завышают «так, что они перестают быть комфортными для пассажиров».

«Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров,— говорится в сообщении дептранса в Telegram.— Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок».

Цены на поездки и время ожидания автомобиля увеличились еще на прошлой неделе. Такси в Москве зачастую приезжает за 10–12 минут. В обычные дни время подачи машины составляло две–три минуты.

Как изменятся тарифы такси в новогодние праздники — в материале “Ъ” «Таксисты прогнозируют новогодний спрос».