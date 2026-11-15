Театр начинается с посадки
Закончено расследование дела о махинациях Владимира Кехмана
Как стало известно “Ъ”, завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении порядка 2 млрд руб. при реставрации МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Его фигурантами являются бывший директор театра Владимир Кехман, его экс-заместители, целая группа коммерсантов, а также совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович, через которого отмывались украденные средства. Дело в отношении заключившего досудебное соглашение финансиста выделено в отдельное производство.
Сразу несколько источников сообщили “Ъ” о завершении главным следственным управлением Следственного комитета России расследования громкого уголовного дела о махинациях при реконструкции МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Его главным фигурантом является уже неоднократно попадавший под уголовное преследование бывший директор МХАТа Владимир Кехман. Как уже рассказывал “Ъ”, в отношении последнего и неустановленных лиц уголовное дело было возбуждено 8 июля 2025 года по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Основанием для начала расследования стали оперативные материалы ФСБ. Уже на следующий день был проведен десяток обысков и выемок документов у Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял: Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и Московском художественном академическом театре имени Горького. Первые задержания последовали в октябре 2025 года, когда под стражу Басманным судом Москвы был отправлен экс-владелец ООО «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. Причем изначально ему инкриминировали только дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимиру Кехману в виде минивэна Mercedes V-classe за то, что тот именно с его компанией заключил несколько контрактов на реставрационные работы в здании МХАТа. Как установило следствие, на это из бюджета с 2022 по 2024 год было выделено более 2 млрд руб. На эти деньги должны были обновить фасад, крышу, механизм сцены, закупить комплексы оборудования для световых и звуковых эффектов и др.
Открыть сцену, как утверждал господин Кехман, планировалось в октябре 2025 года. Ранее он говорил журналистам, что процесс затянулся в том числе из-за начала СВО, поскольку иностранные поставщики прервали отношения с российскими учреждениями. При этом в системе закупок контракты на поставку оборудования МХАТу значатся как исполненные. Сама же сцена на Тверском бульваре долгое время оставалась нерабочей.
Следователи пришли к выводу, что проблема заключалась не в изложенной Владимиром Кехманом версии, а в том, что договоры на поставку различного оборудования были фиктивными. Деньги же под видом их оплаты через ББР-банк с помощью вовлеченного в криминальную схему Дмитрия Гордовича выводились за границу.
Фигурантом расследования отмывания преступно приобретенных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Дмитрий Гордович стал 4 марта 2026 года, когда в отношении него и было возбуждено соответствующее уголовное дело, а самого его в тот же день задержали. Вскоре материалы в отношении обвиняемого объединили с уголовным делом об особо крупной растрате при реконструкции МХАТ имени Горького. Впрочем, после того как банкир Гордович признал вину и заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении него выделили в отдельное производство. По данным “Ъ”, из показаний финансиста следствие узнало, что в махинациях помимо Владимира Кехмана участвовали и другие руководители театра, а кроме ООО «РСК-Ренессанс» в схеме была задействована еще и фирма «Атлант-проект». Именно на счета этих двух структур в ББР-банк и уходили выделенные на ремонт театра деньги.
В итоге 5 марта 2026 года находившемуся в СИЗО Марату Каргинову добавили обвинения в растрате и отмывании. Еще через месяц одновременно были задержаны и отправлены под стражу заместитель директора МХАТа Артур Гезеров, бывший технический директор театра Максим Шевченко, экс-гендиректор ООО «РСК-Ренессанс» Нино Лордкипанидзе и гендиректор фирмы «Атлант-проект» Петр Семенов. Последним четверым следствие инкриминирует только особо крупную растрату.
По данным “Ъ”, сейчас все фигуранты, включая Владимира Кехмана, которому помимо растраты вменяется в вину еще и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), знакомятся с материалами завершенного расследования. Практически все обвиняемые делают это в СИЗО. Исключением является лишь 58-летний господин Кехман, которого в связи с выявленным у него онкологическим заболеванием оставили на свободе под подпиской о невыезде.
Защита фигурантов комментировать выводы следствия отказалась, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.