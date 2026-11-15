Театр начинается с посадки

Сразу несколько источников сообщили “Ъ” о завершении главным следственным управлением Следственного комитета России расследования громкого уголовного дела о махинациях при реконструкции МХАТ имени Горького на Тверском бульваре. Его главным фигурантом является уже неоднократно попадавший под уголовное преследование бывший директор МХАТа Владимир Кехман. Как уже рассказывал “Ъ”, в отношении последнего и неустановленных лиц уголовное дело было возбуждено 8 июля 2025 года по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Основанием для начала расследования стали оперативные материалы ФСБ. Уже на следующий день был проведен десяток обысков и выемок документов у Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял: Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и Московском художественном академическом театре имени Горького. Первые задержания последовали в октябре 2025 года, когда под стражу Басманным судом Москвы был отправлен экс-владелец ООО «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. Причем изначально ему инкриминировали только дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимиру Кехману в виде минивэна Mercedes V-classe за то, что тот именно с его компанией заключил несколько контрактов на реставрационные работы в здании МХАТа. Как установило следствие, на это из бюджета с 2022 по 2024 год было выделено более 2 млрд руб. На эти деньги должны были обновить фасад, крышу, механизм сцены, закупить комплексы оборудования для световых и звуковых эффектов и др.