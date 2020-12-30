Представителю экс-схимонаха Сергия отменили арест за неповиновение полиции

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство об отмене решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, который арестовал представителя бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева на пять суток. Как сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе облсуда, дело вернули в Ленинский райсуд для нового рассмотрения, а подсудимый был освобожден из спецприемника. Апелляционную жалобу подала свердловская прокуратура. Причина этого пока не уточняется.

Напомним, господина Могучева признали виновным по ч. 1, ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению служебных обязанностей).

Всеволод Могучев был задержан 29 декабря. Отметим, в тот же день силовики штурмовали Среднеуральский женский монастырь, которым, несмотря на отлучение от церкви, продолжает руководить экс-схимонах Сергий. Он был задержан во время штурма и конвоирован в Москву. Бывший схимонах обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Вчера Басманный райсуд Москвы арестовал Николая Романова на два месяца.

Подробнее о задержании бывшего схимонаха — в публикации “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».

Анастасия Реутова, Екатеринбург