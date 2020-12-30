Суд в Екатеринбурге арестовал представителя экс-схимонаха Сергия за неповиновение полиции

Представителя бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева арестовали на пять суток. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе суда, господин Могучев был признан виновным по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению служебных обязанностей).

Отметим, что рассмотрение дела по существу должно было состояться вчера, однако Всеволода Могучева не смогли доставить в зал заседаний. Как пояснили в суде, сотрудники полиции вызвали для подсудимого бригаду скорой помощи, которая увезла господина Могучева в больницу. Причина не уточняется.

Информация о том, что Всеволод Могучев арестован, появилась накануне. Напомним, что в ночь на 29 декабря силовики штурмовали Среднеуральский женский монастырь, которым, несмотря на отлучение от церкви, продолжает руководить экс-схимонах Сергий. Он был задержан во время штурма и конвоирован в Москву. Бывший схимонах обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Вчера Басманный райсуд Москвы арестовал Николая Романова на два месяца.

Подробнее о задержании бывшего скимонаха — в публикации “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».

Анастасия Реутова, Екатеринбург