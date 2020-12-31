Водителям выкрутили все рули

Штрафы за поездки без пропуска, новые функции дорожных камер, задержания машин с армянскими номерами, электронные ПТС, покупка автомобилей с номерами прямо из салона — эти и другие события запомнились автомобилистам в 2020 году. Подробный обзор — в материале “Ъ”.

Что происходило с правилами и штрафами

В январе Минюст представил проект нового КоАП, куда вошли в том числе предложения МВД. Документ вызвал бурную реакцию у общественности: выяснилось, что штраф за самое частое нарушение ПДД (превышение на 20–40 км/ч) увеличится с 500 до 3 тыс. руб., за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. руб. Предлагались и другие ужесточения. Документ жестко раскритиковала «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин, Минюст пообещал доработать кодекс и в мае обнародовал уже новую версию без повышения штрафов. Несколько месяцев документ обсуждали, дорабатывали, к написанию поправок привлекалась ОНФ, «Синие ведерки», юристы, бизнес. Работа над документом затянулась. Похожая судьба постигла и проект процессуального КоАП, проект которого Минюст представил в июне.

Изначально планировалось, что оба кодекса будут приняты и вступят в силу с 1 января 2021 года, но этого не произошло. В конце года глава Минюста Константин Чуйченко пообещал вывесить новые версии документов на общественное обсуждение в начале 2021 года. Это, впрочем, не помешало многим СМИ и соцсетям тиражировать сообщения с красочными табличками о новых штрафах, которые «точно вступают в силу с 1 января 2021 года». Многие водители в это верят, не пытаясь провести простейший факт-чекинг.

Не менее жаркие дискуссии вызвали ужесточения для автомобилистов, введенные в связи с пандемией. Наибольшие проблемы возникли у столичных водителей: в Москве и области в апреле была введена пропускная система и штраф в 5 тыс. руб. за езду без электронного разрешения. Специально для этого были внесены поправки в КоАП Москвы. Юристы долго спорили с мэрией о законности постановлений, жаловались в Генпрокуратуру и другие органы. Столичный мэр Сергей Собянин предлагал распространить пропускную систему на всю страну во время пандемии — это сделала Рязанская, Свердловская, Кемеровская область и другие регионы. Летом, когда ограничения сняли, накал страстей стих, хотя судебные тяжбы какое-то время продолжались.

В апреле же Минтранс представил очередную версию масштабных поправок в ПДД, которые готовились еще с 2019 года по поручению правительства. Изначально документ писался для введения правил движения электросамокатов (этот вид транспорта стал очень популярен в городах и уже нуждается в регулировании). Впоследствии документ оброс большим количеством других поправок — меняются правила парковки, вводятся новые знаки, обязанности водителей и т. д. “Ъ” делал подробный обзор документа. Осенью документ завис в аналитическом центре при правительстве в рамках регуляторной гильотины: независимые эксперты проект раскритиковали и отправили на доработку. Новая редакция будет готова в 2021 году. Водителям, судя по всему, предстоит мучительно разбираться, что и зачем в очередной раз меняется в правилах: с разбором поправок не всегда справляются даже опытные юристы.

Под конец года, в декабре, Центр организации дорожного движения Москвы запустил систему по контролю разговаривающих по телефону и непристегнутых ремнями водителей. Власти утверждают, что около года обучали нейросеть безошибочно определять нарушителей по фотографиями. О массовой рассылке писем счастья речи не идет (их пока несколько тысяч), но юристы и уже подвергли сомнению корректность таких постановлений и в принципе возможность применения автоматики.

Что происходило с подготовкой начинающих водителей

Большую часть года внимание экспертов было приковано к подготовке очередного этапа реформы образования водителей — введения единого экзамена на права вместо «города» и «площадки». Нововведение, анонсированное ГИБДД еще в 2018 году для «комплексной оценки навыков и знаний», должно было заработать с 1 октября 2020 года, но из-за пандемии срок перенесли на 1 апреля 2021 года. Госавтоинспекция использовала время для подготовки нового регламента, где должен быть описан механизм тестирования. Первую редакцию документа представили в сентябре, документ сразу же раскритиковали автошколы. Выяснилось, что в нем не хватает критериев и параметров упражнений, которые будут выполняться во время экзамена (например, заезд в бокс, начало движения на подъеме и т. д.). Путаницу создавало то, что первоначальные навыки вождения должны будут проверяться в условиях реального движения (площадка-то отменяется) и никто не понимает, как это делать.

В итоге, под давлением отрасли, ГИБДД регламент доработала, правда, в публичном поле последнюю версию так и не опубликовала. Из документа, следует, что подразделения ГИБДД смогут сами выбирать — принимать экзамены по традиционной схеме (с использованием площадок, как и сейчас) или по новой, то есть сразу в условиях уличного движения. Инспекторы на местах, скорее всего, предпочтут проверенный и привычный для граждан вариант. То есть глобальных изменений в экзаменах в апреле, скорее всего, не будет. С формальной точки зрения будет просто не два отдельных экзамена, а один получасовой. Создаст ли это какие-то неудобства для кандидатов в водители, покажет практика.

Что происходило с техосмотром и запчастями

В апреле по инициативе Минэкономики была изменена периодичность техосмотра: владельцы новых авто, мотоциклов теперь приезжают на первое ТО через четыре года, машины старше четырех лет — раз в два года, старше десяти лет — раз в год.

Наибольшее внимание экспертов привлекла подготовка к реформе техосмотра, которая стартует с 1 марта 2021 года. Сегодня, напомним, «честно» ТО практически никто не проходит — диагностическую карту чаще всего покупают вместе с ОСАГО (что незаконно). В 2017 году Минэкономики подготовило пакетный законопроект о реформе отрасли, Госдума приняла документ в 2019 году. Цель документа амбициозна — исключить возможность покупки карты без предоставления машины с помощью обязательного фотографирования, электронных диагностических карт, усиления контроля за работой операторов. Минэкономики хочет сломать работавшую десятилетиями систему покупного техосмотра, многие не верят (и небезосновательно), что это из этого что-то получится.

Для запуска реформы ТО Минтрансу и ГИБДД нужно принять большое количество нормативных актов (помимо уже принятых новых законов), в том числе новые правила ТО, правила заполнения диагностических карт и т. д. Все они проходят через regulation.gov.ru и вызывают жаркие споры в отрасли. Большая часть документов уже принята и вступает в силу с 1 марта. В 2020 году Госавтоинспекция вложила 80 млн руб. в информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Система интересна тем, что существует с 2012 года, но до сих пор формально не запущена в эксплуатацию — через нее идет кража паролей, позволяющая злоумышленникам оформять «реальные диагностические карты», это признают и в МВД. Операторы техосмотра, в свою очередь, весь год ждали от Федеральной антимонопольной службы новую методику по определению тарифов на ТО (действующие тарифы не позволяют окупить инвестиции в оборудование, поэтому некоторым компаниям проще просто продавать диагностические карты). В 2020 году рынок не увидел даже проекта методики.

Единственная часть реформы ТО, которая реально начала работать,— это вступившая в силу в июле новая редакция УК: проведение проверки без аккредитации стало преступлением и карается штрафом до 300 тыс. руб., обязательными работами или арестом. Данных о том, сколько заведено дел на операторов по новой статье, пока нет.

Летом активная дискуссия развернулась в 2020 году вокруг инициативы Минпромторга и НАМИ включить в новую редакцию техрегламента о безопасности колесных транспортных средств запрет на установку ряда б/у запчастей (глушителей, рулевых реек, компонентов тормозной системы и т. д.). Авторы идеи поясняли: компоненты, на которые распространяется запрет, «критичны для обеспечения безопасной езды», их реальное состояние невозможно проверить, их часто снимают с машин, побывавших в ДТП. Против инициативы восстало все автосообщество, подогреваемое протестными настроениями автобизнеса (компании понесли бы громадные убытки из-за запрета, ведь многие мастерские неплохо зарабатывают на восстановлении реек, глушителей, двигателей и т. д.). В итоге Минпромторг пообещал старые запчасти не трогать , а из новой версии регламента убрать запрет. Финальной версии документа, кстати, никто не видел. Источники “Ъ” говорят, что против бывших в употреблении запчастей по-прежнему активно выступает ГИБДД России, то есть дискуссия не окончена.

Что происходило с регистрацией транспорта

С 1 января начал действовать новый закон закон «О государственной регистрации транспортных средств». Введено новое правило — ставя на учет машину, автовладелец обязан получить номер только с тем регионом, где зарегистрирован (москвич — с номером региона 777, 799 и т. д., рязанец –- 62 и т. д.). Центральной опцией стала возможность регистрировать автомобиль (получать номера и СТС) прямо в аккредитованных автосалонах, включенных в реестр МВД,— сейчас их уже больше 350 по всей стране.

С 1 ноября на все произведенные или ввезенные в РФ автомобили стали выдавать только электронные паспорта транспорта (ЭПТС). Система готовилась с 2014 года для введения на территории РФ, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оператором системы стало АО «Электронный паспорт», входящее в ГК «Ростех». Не обошлось, конечно, без накладок : в ноябре выяснилось, что к электронным паспортам не готово Приморье. Через этот регион ввозится много японских автомобилей. Владелец каждой машины должен перед растаможкой обратиться в испытательную лабораторию и получить ЭПТС. В начале ноября таких организаций было всего четыре, что создавало очереди и невозможность быстро оформить документы. Впоследствии ситуация выровнялась.

Еще один интересный сюжет 2020 года — это автовладельцы с армянскими номерами. Схема ввоза автомобиля из Армении получила популярность из-за низких пошлин, действовавших до 2020 года, машина на армянском авторынке могла стоить на 40% меньше, чем в РФ. После оформления временной регистрации в Армении россияне получали номера и уезжали в Россию на купленной в республике машине, свободно пересекая границу. Формально они должны были растаможить автомобиль, но этого никто не делал, так как контроля не было.

По оценкам экспертов, в РФ сейчас находятся около 300 тыс. авто с армянскими номерами. Весной и летом ГИБДД усилила контроль за такими автомобилями, начала отправлять их на штрафстоянку (это предусмотрено КоАП в качестве меры обеспечения). Автовладельцы пожаловались президенту и премьеру. В ноябре Общественная палата РФ взялась искать решение проблемы, но конкретных сценариев не выработала и непонятно, выработает ли вообще. В Федеральной таможенной службе разводят руками: при ввозе автомашин граждане должны были знать об обязательной растаможке. Автовладельцы утверждают, что их ввели в заблуждение, не предупредив о возможных проблемах.

Иван Буранов