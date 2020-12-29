Меру пресечения экс-схимонаху Сергию изберет Басманный суд Москвы

Басманный райсуд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователей о мере пресечения духовнику Среднеуральского женского монастыря экс-схимонаху Сергию (Николай Романов). Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он был задержан минувшей ночью в ходе штурма монастыря. На допросе в Екатеринбурге он отказался отвечать на вопросы следователей, мотивируя это тем, что его лишили законного права пообщаться со своим адвокатом наедине. Во вторник утром его конвоировали в Москву, поскольку дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дела СКР России.

По сведениям “Ъ-Урал”, уголовное дело было возбуждено после обращения детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова, который просил проверить запись проповеди Сергия на предмет нарушения закона о защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию (436-ФЗ). Речь идет о проповеди, размещенной на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим».

Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей. «Речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — пояснял “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

Напомним, региональный СКР расследует еще одно дело, связанное с монастырем. По заявлению екатеринбургской епархии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Поводом послужило то, что представителей епархии не допустили на территорию монастыря для инвентаризации имущества. Сергий в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Защита Сергия связывает уголовные дела с внутрецерковным конфликтом, который произошел на фоне пандемии. Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от Церкви.

Татьяна Дрогаева