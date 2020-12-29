Адвоката Сергия не пускают на территорию Среднеуральского монастыря

Адвокат бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Светлана Герасимова рассказала, что ее не пускают на территорию монастыря после начавшегося в ночи штурма. «Очень много силовиков, внутри (на территории монастыря) стоят автобусы, машины. Шлагбаум выломан. По нашей информации, везде идут обыски. Основание для них нам не предоставили. Никакие документы нам не предъявили. На территорию нас не пускают»,— рассказала Светлана Герасимова.

Напомним, штурм монастыря начался в ночь на вторник. Днем в окружении Сергия заявили, что готовятся к визиту спецгруппы силовиков из Москвы. Стороннники бывшего схимонаха организовали круглосуточное дежурство по периметру монастыря из-за возможных провокаций. Причиной визита силовиков в монастыре считают заявления о том, что там готовятся к актам самосожжения.

Светлана Герасимова рассказывала “Ъ-Урал” об уголовных делах Сергия в интервью «Нельзя допускать вмешательства следователей во внутрицерковный конфликт».