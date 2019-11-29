Отходное дело

В Ростове задержана министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, в отношении нее возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Поводом для этого стали итоги проверки ФАС России — ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между минздравом, медицинскими учреждениями и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занималось утилизацией медицинских отходов в регионе.



В отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы), сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. Министр была задержана утром в четверг, 28 ноября, у себя дома. Сотрудники ФСБ России увезли ее на допрос, в доме и рабочем кабинете чиновницы провели обыск. Также был задержан заместитель госпожи Быковской по общим вопросам Станислав Беседовский, сообщает ТАСС, его также подозревают в превышении полномочий. По состоянию на 19:00 28 ноября задержанным не избрали меру пресечения.

Сотрудники минздрава Ростовской области попали под следствие по результатам проверки, проведенной ФАС России, в ходе которой надзорный орган обнаружил нарушения при проведении закупок на право утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017–2018 годах. Как сообщала пресс-служба антимонопольного ведомства, были выявлены признаки антиконкурентного соглашения между минздравом, организаторами торгов (ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС №4» Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП) и хозяйствующим субъектом (ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону»). Предполагается, что были нарушены статьи 16 (ограничение конкуренции) и 17 (нарушение антимонопольных требований к торгам) ФЗ «О защите конкуренции».

В рамках расследования сотрудники УФСБ провели обыска также в ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». По данным справочно-информационной системы «СПАРК-Интерфакс», эта компания была зарегистрирована в Мясниковском районе Ростовской области в 2016 году. Основной вид деятельности фирмы — сбор опасных отходов. Учредителем является Александр Данченко. Пост генерального директора занимает Виктор Сагаль. По итогам 2018 года выручка компании составила 56,4 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб. В 2017 году фирма получила контракты на 645 тыс. руб., в 2018 — на 81,5 млн руб., в 2019 — уже на 212 млн руб. Заказчиками выступают бюджетные и частные медорганизации области.

Стоит отметить, что соглашение о создании ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и учредителем компании Александром Данченко в феврале 2017 года на Российском экономическом форуме в Сочи. Проект должен был создать первую в регионе централизованную систему сбора и обезвреживания медицинских отходов. Инициатором проекта, согласно сообщению сайта областного правительства, выступила швейцарская компания AFD Group. Эксперты отмечали, что проект современный и экологичный, но вопросы вызывала высокая стоимость услуг. В августе этого года ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» начал жаловаться на необоснованные и противоречащие законодательству проверки своего бизнеса.

Власти Ростовской области активно продвигали проект. В середине сентября он обсуждался на совещании, посвященному новому подходу к обращению с медицинскими отходами на территории Ростовской области. Тогда Татьяна Быковская выступила с предложением ввести процедуру лицензирования для компаний, выполняющих соответствующие услуги. До тех пор, пока этот вид услуг не требует лицензии, он должен быть выведен из-под действия постановления №471-р (распоряжение правительства РФ о перечне услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме), отметила госпожа Быковская. По ее мнению, это позволит медицинским учреждениям при выборе подрядчика руководствоваться не только ценой, но и качеством его работы, а также избавит их от рисков, связанных с нарушением нормативов недобросовестными участниками рынка. В понедельник, 25 ноября, с предложением к федеральным властям ввести лицензирование компаний по утилизации медицинских отходов класса «Б» или изменить условия выбора подрядчика обратились депутаты заксобрания Ростовской области.

Кристина Федичкина