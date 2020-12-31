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Год прошел, а вы держитесь

Каким нам запомнился 2020-й

Помимо пандемии коронавируса, ставшей главной новостью 2020 года, в мире много чего произошло. Вспомните основные события с помощью нашего итогового календаря. Посмотрите на уходящий год через фотообъектив «Коммерсанта». Погрузитесь в детали с аналитическими материалами наших авторов.

Cобытия Главные события Кадры Главные кадры Тенденции Главные тенденции

Давайте вспомним главное

Самые важные события – в нашем итоговом календаре. Крутите ленту

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

03.01.2020

В ходе военной операции США убит иранский генерал Касем Сулеймани. В течение месяца страны находились под угрозой военного конфликта

11.01.2020

Китай сообщил о первом умершем от нового коронавируса. На тот момент в стране болели около 40 человек. К концу года число умерших в мире превысило 1,7 млн человек.

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15.01.2020

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил поправки к Конституции.
Вечером того же дня премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке. Его сменил Михаил Мишустин.

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20.01.2020

43-летний заместитель главы СКР Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту генерального прокурора

31.01.2020

В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом — у граждан Китая. К концу года COVID-19 заболели более 3 млн россиян

31.01.2020

Великобритания официально вышла из ЕС. Весь год стороны договаривались о новых условиях торговли

06.02.2020

Сенат США отверг импичмент Дональду Трампу по обвинению в злоупотреблении властью

10.02.2020

Суд в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет семерых анархистов за организацию террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) и участие в нем. Всего в деле 11 фигурантов, большинство не признали себя виновными и заявляли о пытках на допросах

11.02.2020

Всемирная организация здравоохранения дала название новому коронавирусу — COVID-19

26.02.2020

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

27.02.2020

Турция развернула против сирийской армии операцию «Весенний щит». Возникла угроза прямого столкновения между турецкими и российскими военными

05.03.2020

В Москве введены первые в стране ковидные ограничения: 14-дневная самоизоляция для прибывших из-за границы, запрет массовых мероприятий, дистанционное обучение, закрыты парки и детские площадки

09.03.2020

Цена нефти рухнула на 30% после распада сделки ОПЕК+. Рубль и российские ценные бумаги обвалились на мировых площадках в отсутствие торгов на Московской бирже

09.03.2020

В Нидерландах начался судебный процесс по делу о катастрофе малазийского Boeing в Донецкой области в 2014 году. Подозреваемыми являются в том числе трое граждан России

11.03.2020

ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией

18.03.2020

Сергей Собянин впервые рекомендовал предприятиям и организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы

19.03.2020

В России зафиксирована первая смерть больного с коронавирусом. К концу года от COVID-19 умерло более 55 тыс. россиян

24.03.2020

Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

25.03.2020

В США приняли законопроект о помощи экономике страны на $2 трлн. В апреле страны Евросоюза одобрили антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд

25.03.2020

Первое телеобращение Владимира Путина к народу, посвященное борьбе с коронавирусом. Объявлены меры поддержки бизнеса и населения:

  • нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля;
  • пособие по безработице до 12 тыс. руб.;
  • налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса;
  • ипотечные каникулы тем, у кого доход сократился на треть.

Ранее о мерах поддержки объявило правительство РФ, в частности предложив сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.

01.04.2020

В китайском Ухане сняли режим строгого карантина. Несколько дней подряд там не было ни одного случая заболевания коронавирусом

04.04.2020

В России введен мораторий на банкротства

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07.04.2020

Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения Луны

09.04.2020

Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

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10.04.2020

Минфин объявил о приобретении контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб.

16.04.2020

Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%

20.04.2020

Во Владикавказе тысячи людей вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции

20.04.2020

Впервые в истории стоимость фьючерса на нефть WTI стала отрицательной, упав до -$40,3 за баррель

12.05.2020

После запрета американских властей Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON, в который инвесторы вложили $1,7 млрд

21.05.2020

США объявили о выходе из Договора по открытому небу 1992 года. Он позволяет 34 странам, среди которых и Россия, совершать разведывательные полеты для укрепления взаимного доверия

25.05.2020

В Миннеаполисе при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Инцидент спровоцировал массовые протесты и беспорядки под лозунгом «Black Lives Matter»

29.05.2020

На Норильской ТЭЦ-3 произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в рекордные 147,7 млрд руб. и пытается взыскать их через суд

30.05.2020

SpaceX Илона Маска осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск. Ракета Falcon 9 с многоразовым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал

09.06.2020

В Москве отменен режим самоизоляции, график прогулок и пропуска

18.06.2020

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой прекратил блокировку Telegram, объяснив это «готовностью противодействовать терроризму и экстремизму» со стороны мессенджера. С сервисом пытались бороться с 2018 года

23.06.2020

Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% с доходов более 5 млн руб. в год. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года

24.06.2020

В России прошли парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенные с 9 мая из-за пандемии

26.06.2020

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тыс. руб.

30.06.2020

Открылось грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив

01.07.2020

Завершилось семидневное общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Одобрены 206 изменений, в том числе об обнулении президентских сроков Владимира Путина

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07.07.2020

В Москве по подозрению в госизмене арестован советник главы «Роскосмоса», бывший спецкор "Ъ" Иван Сафронов. По версии ФСБ, в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе. Господин Сафронов вину не признает

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09.07.2020

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по обвинению в организации двух убийств и покушения в 2004–2005 годах. В Хабаровске начались еженедельные акции в его поддержку

23.07.2020

«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по разделу активов. Интернет-компания выкупила долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продала долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.

29.07.2020

Под Минском задержаны 33 россиянина. Власти Белоруссии утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков в период президентских выборов

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко о российских властях

01.08.2020

Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное из-за коронавирусных ограничений. Первыми возобновились полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

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04.08.2020

В столице Ливана Бейруте произошел взрыв свыше 2,5 тыс. тонн аммиачной селитры. Погибли более 170 человек

09.08.2020

В Белоруссии прошли президентские выборы. Победителем ЦИК объявил Александра Лукашенко с 80,1%. В стране начались массовые акции протеста сторонников оппозиционного кандидата Светланы Тихановской

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11.08.2020

Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи

20.08.2020

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета в Москву из Томска. В омской больнице он впал в кому, позже его перевезли в Берлин. Политик, власти ФРГ и ОЗХО заявляют, что он был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию отрицают

28.08.2020

Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Его место занял Ёсихидэ Суга

08.09.2020

Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП, устроенное им в начале июня на Смоленской площади. Позже наказание смягчили до семи лет и шести месяцев.

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13.09.2020

В России прошел единый день голосования

22.09.2020

TCS Group (Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование») сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» предварительно договорился о покупке финансовой группы. В октябре обе стороны объявили о прекращении переговоров

«У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот говно-"Яндекс"! Я не верю в эту забюрокраченную компанию»

Олег Тиньков

27.09.2020

В Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые столкновения.

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02.10.2020

Главный редактор нижегородского сетевого издания Koza.press Ирина Славина совершила самосожжение

03.10.2020

У берегов Камчатки зафиксирована массовая гибель морских животных. Причина оказалась природной — токсины, выделяемые микроводорослями Karenia selliformis

11.10.2020

На Белорусской АЭС состоялся пуск реактора первого энергоблока

15.10.2020

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов и политического кризиса. И. о. главы республики стал спикер парламента Талант Мамытов

16.10.2020

18-летний гражданин Франции Абдуллах Анзоров убил учителя средней школы Самюэля Пати и был застрелен при задержании. Преступник мстил педагогу за демонстрацию на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После заявления президента Эмманюэля Макрона о кризисе в исламе мусульманский мир объявил бойкот политику

22.10.2020

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций крупного интернет-магазина «еАптека»

03.11.2020

В США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Дональд Трамп покинет Белый дом в январе 2021 года

09.11.2020

Владимир Путин освободил от должностей глав Минприроды Дмитрия Кобылкина, Минстроя Владимира Якушева, Минтранса Евгения Дитриха, Минэнерго Александра Новака и Минвостокразвития Александра Козлова. Новые члены правительства, согласно поправкам к Конституции, впервые были утверждены Госдумой

10.11.2020

Главы России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил значительные территории, в регион введены российские миротворцы

16.11.2020

Во втором туре президентских выборов в Молдавии победу одержала Майя Санду с 57,75% голосов. Возглавлявший страну с 2016 года пророссийский президент Игорь Додон через месяц покинул пост

23.11.2020

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл итоговый турнир ATP

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24.11.2020

Онлайн-ритейлер Ozon привлек на IPO более $1,2 млрд

26.11.2020

ЦБ представил концепцию цифрового рубля

02.12.2020

Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

02.12.2020

Объявлено об уходе Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано»

03.12.2020

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки

04.12.2020

Минфин приступил к денонсации налогового соглашения с Нидерландами

04.12.2020

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате в госсобственность Башкирской содовой компании (БСК). Решению предшествовали столкновения у подножия шихана Куштау

11.12.2020

В водах ФРГ возобновилось строительство газопровода «Северный поток-2», приостановленное в конце 2019 года из-за санкций США

15.12.2020

После критики Владимира Путина правительство разработало механизмы сдерживания цен на социально значимые продукты. До первого квартала 2021 года установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар, введены квота и пошлины на экспорт зерна

18.12.2020

Спортивный арбитражный суд утвердил санкции по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года

23.12.2020

Власти подписали с компаниями-инвесторами первые 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на 1,12 трлн руб. До 2024 года будут заключены не менее 1 тыс. СЗПК объемом 14 трлн руб.

Давайте приглядимся

133 лучших кадра фотографов «Коммерсанта» в нашей традиционной итоговой фотогалерее

Мужчина в медицинской маске в Москве на фоне плаката с надписью «2020»

Мужчина в медицинской маске в Москве на фоне плаката с надписью «2020»

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Президент России Владимир Путин (в центре) на Берлинской международной конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин (в центре) на Берлинской международной конференции по Ливии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на панельной дискуссии в Технопарке имени Попова

Премьер-министр России Михаил Мишустин на панельной дискуссии в Технопарке имени Попова

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Слева направо: генпрокурор России Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии Следственного комитета

Слева направо: генпрокурор России Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии Следственного комитета

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Руководитель ФНС России Даниил Егоров во время интервью

Руководитель ФНС России Даниил Егоров во время интервью

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время возложения цветов к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы над Японией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время возложения цветов к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы над Японией

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин на праздновании XXXI Всероссийского олимпийского дня

Министр спорта России Олег Матыцин на праздновании XXXI Всероссийского олимпийского дня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

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Первый зампред комитета Госдумы России по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых на пленарном заседании

Первый зампред комитета Госдумы России по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин купить фото

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей из Сирии на аэродроме Чкаловский

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей из Сирии на аэродроме Чкаловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин купить фото

Председатель Партии роста Борис Титов на Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики»

Председатель Партии роста Борис Титов на Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Зампред комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании

Зампред комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин купить фото

Кандидат на должность президента Абхазии Адгур Ардзинба (справа) и кандидат на пост вице-президента Арда Ашуба во время встречи с избирателями

Кандидат на должность президента Абхазии Адгур Ардзинба (справа) и кандидат на пост вице-президента Арда Ашуба во время встречи с избирателями

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров купить фото

Президент Молдавии Игорь Додон на пресс-подходе после голосования на избирательном участке

Президент Молдавии Игорь Додон на пресс-подходе после голосования на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор купить фото

Церемония инаугурации президента Молдавии Майи Санду

Церемония инаугурации президента Молдавии Майи Санду

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском дворце

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском дворце

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Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр у здания МИД России

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр у здания МИД России

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Девушка в медицинской маске идет по улице в Москве

Девушка в медицинской маске идет по улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко купить фото

Бригада скорой помощи в Новосибирске готовится к выезду к пациенту с подтвержденным диагнозом COVID-19

Бригада скорой помощи в Новосибирске готовится к выезду к пациенту с подтвержденным диагнозом COVID-19

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Сотрудники международного аэропорта Тюмени во время эвакуации россиян из Китая

Сотрудники международного аэропорта Тюмени во время эвакуации россиян из Китая

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В отделении интенсивной терапии в Волгограде

В отделении интенсивной терапии в Волгограде

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Медицинский центр по борьбе с COVID-19 в поселке Коммунарка

Медицинский центр по борьбе с COVID-19 в поселке Коммунарка

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Получение иностранными гражданами гроба с телом умершего от коронавирусной инфекции в Москве

Получение иностранными гражданами гроба с телом умершего от коронавирусной инфекции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Похороны умерших от COVID-19 на специальном участке Нового Колпинского кладбища

Похороны умерших от COVID-19 на специальном участке Нового Колпинского кладбища

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков купить фото

Строительство мобильного комплекса инфекционной больницы в Новой Москве

Строительство мобильного комплекса инфекционной больницы в Новой Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров купить фото

«Красная зона» для больных коронавирусом в ГКБ №15 имени Филатова

«Красная зона» для больных коронавирусом в ГКБ №15 имени Филатова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Отражение в витрине баннера с социальной рекламой в Санкт-Петербурге, изображающей мужчину в медицинской маске

Отражение в витрине баннера с социальной рекламой в Санкт-Петербурге, изображающей мужчину в медицинской маске

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян купить фото

Дезинфекция на Киевском железнодорожном вокзале столицы

Дезинфекция на Киевском железнодорожном вокзале столицы

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров купить фото

Опустевшая улица Кузнецкий мост в центре Москвы во время самоизоляции

Опустевшая улица Кузнецкий мост в центре Москвы во время самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Пожилая женщина с собакой в окне жилого дома Санкт-Петербурга

Пожилая женщина с собакой в окне жилого дома Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян купить фото

Работа на удаленке

Работа на удаленке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко купить фото

Мужчина в маске возле здания Главпочтамта в Москве

Мужчина в маске возле здания Главпочтамта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

День знаний в городе Волжский Волгоградской области

День знаний в городе Волжский Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов купить фото

Курьер службы доставки в подземном пешеходном переходе в Москве

Курьер службы доставки в подземном пешеходном переходе в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов купить фото

Мужчина в медицинской маске и стая голубей в Москве

Мужчина в медицинской маске и стая голубей в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Медработник с вакциной от коронавирусной инфекции в Москве

Медработник с вакциной от коронавирусной инфекции в Москве

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Звезда на башне Кремля

Звезда на башне Кремля

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Трамвай в Стамбуле

Трамвай в Стамбуле

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Верблюжий базар в Египте

Верблюжий базар в Египте

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян купить фото

Жители деревни Погост во время традиционного свадебного обряда

Жители деревни Погост во время традиционного свадебного обряда

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко купить фото

Свадьба в дагестанском селе Кубачи

Свадьба в дагестанском селе Кубачи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков купить фото

Хасиды, не сумевшие попасть к местам паломничества на Украине, на пограничном пункте Новая Гута

Хасиды, не сумевшие попасть к местам паломничества на Украине, на пограничном пункте Новая Гута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Драчев купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин купить фото

Военные вертолеты на Красной площади во время воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военные вертолеты на Красной площади во время воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов купить фото

Показательные выступления ВДВ в рамках военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Алабино в Подмосковье

Показательные выступления ВДВ в рамках военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Алабино в Подмосковье

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов купить фото

Музыканты военного оркестра на празднике в честь 90-летия со дня образования ВДВ на полигоне Алабино

Музыканты военного оркестра на празднике в честь 90-летия со дня образования ВДВ на полигоне Алабино

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев купить фото

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» на полигоне Раевский в Краснодарском крае

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» на полигоне Раевский в Краснодарском крае

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов купить фото

Военнослужащие во время технического обслуживания самолетов в рамках учения по управлению авиацией и ПВО в Волгоградской области

Военнослужащие во время технического обслуживания самолетов в рамках учения по управлению авиацией и ПВО в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов купить фото

Тренировка кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Тренировка кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

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Пролет авиации над бизнес-центром «Белая площадь» в Москве во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Пролет авиации над бизнес-центром «Белая площадь» в Москве во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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Шоу квадрокоптеров «Мирное небо: рекорд-шоу дронов» в Санкт-Петербурге

Шоу квадрокоптеров «Мирное небо: рекорд-шоу дронов» в Санкт-Петербурге

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Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» в Дербенте

Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» в Дербенте

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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на фоне Новодевичьего монастыря

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на фоне Новодевичьего монастыря

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Монумент «Родина-мать зовет!» во время реконструкции

Монумент «Родина-мать зовет!» во время реконструкции

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Вид на столицу из здания делового центра «Москва-Сити»

Вид на столицу из здания делового центра «Москва-Сити»

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Жилые многоэтажные дома и Останкинская телебашня

Жилые многоэтажные дома и Останкинская телебашня

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Девушка на фоне граффити в Москве

Девушка на фоне граффити в Москве

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Отдыхающие в московском парке «Зарядье»

Отдыхающие в московском парке «Зарядье»

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Священнослужители во время обряда освящения водоема перед крещенскими купаниями в Санкт-Петербурге

Священнослужители во время обряда освящения водоема перед крещенскими купаниями в Санкт-Петербурге

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Рабочий на лестнице у Кремлевской стены

Рабочий на лестнице у Кремлевской стены

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Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево

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Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время демонтажа здания

Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время демонтажа здания

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Активистка, приковавшая себя в Санкт-Петербурге наручниками в знак солидарности с протестующими в Хабаровске

Активистка, приковавшая себя в Санкт-Петербурге наручниками в знак солидарности с протестующими в Хабаровске

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Участник одиночного пикета в центре Москвы против поправок к Конституции

Участник одиночного пикета в центре Москвы против поправок к Конституции

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Задержание мужчины за неповиновение сотруднику полиции в районе пожара на Тверской улице в Москве

Задержание мужчины за неповиновение сотруднику полиции в районе пожара на Тверской улице в Москве

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Акция КПРФ и движения «Левый фронт» у крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге в честь 103-й годовщины Октябрьской революции

Акция КПРФ и движения «Левый фронт» у крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге в честь 103-й годовщины Октябрьской революции

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Скульптура богини правосудия Фемиды в фойе Российского государственного университета правосудия

Скульптура богини правосудия Фемиды в фойе Российского государственного университета правосудия

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, во время заседания Басманного райсуда Москвы

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, во время заседания Басманного райсуда Москвы

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и хранении оружия, на заседании Октябрьского райсуда в Санкт-Петербурге

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и хранении оружия, на заседании Октябрьского райсуда в Санкт-Петербурге

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Посол США в России Джон Салливан после заседания Мосгорсуда по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

Посол США в России Джон Салливан после заседания Мосгорсуда по делу Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

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Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкор издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, перед началом заседания Лефортовского райсуда

Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкор издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, перед началом заседания Лефортовского райсуда

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Актер Михаил Ефремов (в центре), обвиняемый в смертельном ДТП, после заседания Пресненского райсуда

Актер Михаил Ефремов (в центре), обвиняемый в смертельном ДТП, после заседания Пресненского райсуда

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Пожилой человек в подземном пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Пожилой человек в подземном пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

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Отражение в луже знака евро на табло пункта обмена валют в Москве

Отражение в луже знака евро на табло пункта обмена валют в Москве

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Коммунальщики во время ликвидации последствий ливня в Москве

Коммунальщики во время ликвидации последствий ливня в Москве

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Девушка на затопленной из-за ливня проезжей части в Москве

Девушка на затопленной из-за ливня проезжей части в Москве

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Вид на обмелевшее Симферопольское водохранилище

Вид на обмелевшее Симферопольское водохранилище

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Работа сельскохозяйственной техники компании «Ростсельмаш» в поле в Ростове-на-Дону

Работа сельскохозяйственной техники компании «Ростсельмаш» в поле в Ростове-на-Дону

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Сотрудница участковой избирательной комиссии с урной для выездного голосования на губернаторских выборах в Камчатском крае

Сотрудница участковой избирательной комиссии с урной для выездного голосования на губернаторских выборах в Камчатском крае

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Работа Информационного центра ЦИК во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции

Работа Информационного центра ЦИК во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции

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Работа спасательных служб на месте ДТП в Москве

Работа спасательных служб на месте ДТП в Москве

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Рабочий складывает части манекенов в ванну-джакузи в Санкт-Петербурге

Рабочий складывает части манекенов в ванну-джакузи в Санкт-Петербурге

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Снос бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля

Снос бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» на улице Врубеля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко купить фото

Вид на деловой центр «Москва-Сити»

Вид на деловой центр «Москва-Сити»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Красной Поляне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Красной Поляне

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Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста сторонников оппозиции в Минске

Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста сторонников оппозиции в Минске

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Акция протеста в Белоруссии

Акция протеста в Белоруссии

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Задержание участниц «Женского марша» в Минске

Задержание участниц «Женского марша» в Минске

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На акции протеста в Белоруссии

На акции протеста в Белоруссии

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Член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова на акции протеста в Минске

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова на акции протеста в Минске

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Сотрудники правоохранительных органов во время акции сторонников оппозиции в Минске

Сотрудники правоохранительных органов во время акции сторонников оппозиции в Минске

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Пикет представителей «Движения сопротивления капитуляции» возле здания Верховной рады Украины

Пикет представителей «Движения сопротивления капитуляции» возле здания Верховной рады Украины

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Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

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Местный житель возле горящего дома в Лачинском районе Нагорного Карабаха

Местный житель возле горящего дома в Лачинском районе Нагорного Карабаха

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Неразорвавшийся снаряд на улице в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе

Неразорвавшийся снаряд на улице в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе

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Российский миротворец у монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Российский миротворец у монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

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Российский сапер во время разминирования придорожной территории в Нагорном Карабахе

Российский сапер во время разминирования придорожной территории в Нагорном Карабахе

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Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян во время концерта в соборе Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян во время концерта в соборе Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе

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Люди возле мемориального комплекса «Вечный огонь» во время подготовки к проведению военного парада в Азербайджане, посвященного окончанию конфликта в Нагорном Карабахе

Люди возле мемориального комплекса «Вечный огонь» во время подготовки к проведению военного парада в Азербайджане, посвященного окончанию конфликта в Нагорном Карабахе

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Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге

Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге

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Церемония запуска тематического поезда московского метрополитена «Акварель» с новой экспозицией «Сезон метро»

Церемония запуска тематического поезда московского метрополитена «Акварель» с новой экспозицией «Сезон метро»

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Девушка возле рекламного щита на улице Санкт-Петербурга

Девушка возле рекламного щита на улице Санкт-Петербурга

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Медведи на берегу Курильского озера на Камчатке и вид на вулкан Ильинская Сопка

Медведи на берегу Курильского озера на Камчатке и вид на вулкан Ильинская Сопка

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Северное сияние и культурно-ландшафтный парк «Голубино» в Архангельской области

Северное сияние и культурно-ландшафтный парк «Голубино» в Архангельской области

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Стрекозы в Астраханском биосферном заповеднике

Стрекозы в Астраханском биосферном заповеднике

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Участники фестиваля любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP-2020» в Санкт-Петербурге

Участники фестиваля любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP-2020» в Санкт-Петербурге

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Молодые люди прыгают на берегу моря в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга

Молодые люди прыгают на берегу моря в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга

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Гости на пятом фестивале вина WineFest 2020 в Балаклаве

Гости на пятом фестивале вина WineFest 2020 в Балаклаве

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Словенская гимнастка Екатерина Веденеева во время исполнения упражнения с обручем на турнире «Гран-при Москва-2020»

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева во время исполнения упражнения с обручем на турнире «Гран-при Москва-2020»

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Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин во время выступления на втором этапе Кубка России

Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин во время выступления на втором этапе Кубка России

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Матч Евролиги по баскетболу между командами «Химки» (Химки, Россия) и «Асвел» (Виллербан, Франция)

Матч Евролиги по баскетболу между командами «Химки» (Химки, Россия) и «Асвел» (Виллербан, Франция)

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Российский теннисист Даниил Медведев во время матча против американца Рейлли Опелки

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча против американца Рейлли Опелки

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Российский теннисист Андрей Рублев в финальном матче одиночного разряда среди мужчин против хорватского спортсмена Борны Чорича

Российский теннисист Андрей Рублев в финальном матче одиночного разряда среди мужчин против хорватского спортсмена Борны Чорича

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Матч КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань)

Матч КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и «Ак Барс» (Казань)

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Игрок сборной России Дмитрий Воронков (справа) и вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора во время матча Кубка Первого канала по хоккею

Игрок сборной России Дмитрий Воронков (справа) и вратарь сборной Финляндии Юхо Олкинуора во время матча Кубка Первого канала по хоккею

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Пилоты команды Scuderia Ferrari Шарль Леклер (слева) и Себастьян Феттель перед началом квалификационных заездов этапа чемпионата «Формулы-1»

Пилоты команды Scuderia Ferrari Шарль Леклер (слева) и Себастьян Феттель перед началом квалификационных заездов этапа чемпионата «Формулы-1»

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Матч РПЛ между командами «Локомотив» (Москва) и ЦСКА (Москва)

Матч РПЛ между командами «Локомотив» (Москва) и ЦСКА (Москва)

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Матч РПЛ между командами «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва)

Матч РПЛ между командами «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва)

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Матч РПЛ между командами ЦСКА (Москва) и «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Матч РПЛ между командами ЦСКА (Москва) и «Ростов» (Ростов-на-Дону)

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Церемония открытия выставки художника Евгения Гранильщикова «Обстоятельства непреодолимого времени» в галерее ГУМ-Red-Line

Церемония открытия выставки художника Евгения Гранильщикова «Обстоятельства непреодолимого времени» в галерее ГУМ-Red-Line

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Открытие выставки «Линия Рафаэля. 1520-2020» в Государственном Эрмитаже

Открытие выставки «Линия Рафаэля. 1520-2020» в Государственном Эрмитаже

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Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой

Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой

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Худрук Государственного театра наций Евгений Миронов на церемонии открытия скульптурной композиции «Атом Солнца Олега Табакова»

Худрук Государственного театра наций Евгений Миронов на церемонии открытия скульптурной композиции «Атом Солнца Олега Табакова»

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Трансляция поздравления президента России Владимира Путина с 75-летним юбилеем режиссера Никиты Михалкова

Трансляция поздравления президента России Владимира Путина с 75-летним юбилеем режиссера Никиты Михалкова

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Церемония прощания с художественным руководителем Московского драматического театра, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном

Церемония прощания с художественным руководителем Московского драматического театра, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном

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Вечер одноактных балетов на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Вечер одноактных балетов на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

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Художественный руководитель Государственного оркестра имени Светланова, дирижер Владимир Юровский во время исполнения «Рождественской оратории» Баха

Художественный руководитель Государственного оркестра имени Светланова, дирижер Владимир Юровский во время исполнения «Рождественской оратории» Баха

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Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального

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Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

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Люди на площади в Калининграде

Люди на площади в Калининграде

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Мужчина в медицинской маске в Москве на фоне плаката с надписью «2020»
Президент России Владимир Путин (в центре) на Берлинской международной конференции по Ливии
Премьер-министр России Михаил Мишустин на панельной дискуссии в Технопарке имени Попова
Слева направо: генпрокурор России Игорь Краснов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии Следственного комитета
Руководитель ФНС России Даниил Егоров во время интервью
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Центральном выставочном зале «Манеж»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после посещения в СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время возложения цветов к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы над Японией
Министр спорта России Олег Матыцин на праздновании XXXI Всероссийского олимпийского дня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»
Первый зампред комитета Госдумы России по международным делам Светлана Журова (слева) и член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых на пленарном заседании
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей из Сирии на аэродроме Чкаловский
Председатель Партии роста Борис Титов на Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики»
Зампред комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании
Кандидат на должность президента Абхазии Адгур Ардзинба (справа) и кандидат на пост вице-президента Арда Ашуба во время встречи с избирателями
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме
Президент Молдавии Игорь Додон на пресс-подходе после голосования на избирательном участке
Церемония инаугурации президента Молдавии Майи Санду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском дворце
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Шоу квадрокоптеров «Мирное небо: рекорд-шоу дронов» в Санкт-Петербурге
Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» в Дербенте
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на фоне Новодевичьего монастыря
Монумент «Родина-мать зовет!» во время реконструкции
Вид на столицу из здания делового центра «Москва-Сити»
Жилые многоэтажные дома и Останкинская телебашня
Девушка на фоне граффити в Москве
Отдыхающие в московском парке «Зарядье»