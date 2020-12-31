Год прошел, а вы держитесь

Помимо пандемии коронавируса, ставшей главной новостью 2020 года, в мире много чего произошло. Вспомните основные события с помощью нашего итогового календаря. Посмотрите на уходящий год через фотообъектив «Коммерсанта». Погрузитесь в детали с аналитическими материалами наших авторов.
Давайте вспомним главное
Самые важные события – в нашем итоговом календаре. Крутите ленту
03.01.2020
В ходе военной операции США убит иранский генерал Касем Сулеймани. В течение месяца страны находились под угрозой военного конфликта
11.01.2020
Китай сообщил о первом умершем от нового коронавируса. На тот момент в стране болели около 40 человек. К концу года число умерших в мире превысило 1,7 млн человек.
15.01.2020
В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил поправки к Конституции.
Вечером того же дня премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке. Его сменил Михаил Мишустин.
20.01.2020
43-летний заместитель главы СКР Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту генерального прокурора
31.01.2020
В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом — у граждан Китая. К концу года COVID-19 заболели более 3 млн россиян
31.01.2020
Великобритания официально вышла из ЕС. Весь год стороны договаривались о новых условиях торговли
06.02.2020
Сенат США отверг импичмент Дональду Трампу по обвинению в злоупотреблении властью
10.02.2020
Суд в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет семерых анархистов за организацию террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) и участие в нем. Всего в деле 11 фигурантов, большинство не признали себя виновными и заявляли о пытках на допросах
11.02.2020
Всемирная организация здравоохранения дала название новому коронавирусу — COVID-19
26.02.2020
Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
27.02.2020
Турция развернула против сирийской армии операцию «Весенний щит». Возникла угроза прямого столкновения между турецкими и российскими военными
05.03.2020
В Москве введены первые в стране ковидные ограничения: 14-дневная самоизоляция для прибывших из-за границы, запрет массовых мероприятий, дистанционное обучение, закрыты парки и детские площадки
09.03.2020
Цена нефти рухнула на 30% после распада сделки ОПЕК+. Рубль и российские ценные бумаги обвалились на мировых площадках в отсутствие торгов на Московской бирже
09.03.2020
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о катастрофе малазийского Boeing в Донецкой области в 2014 году. Подозреваемыми являются в том числе трое граждан России
11.03.2020
ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией
18.03.2020
Сергей Собянин впервые рекомендовал предприятиям и организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы
19.03.2020
В России зафиксирована первая смерть больного с коронавирусом. К концу года от COVID-19 умерло более 55 тыс. россиян
24.03.2020
Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год
25.03.2020
В США приняли законопроект о помощи экономике страны на $2 трлн. В апреле страны Евросоюза одобрили антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд
25.03.2020
Первое телеобращение Владимира Путина к народу, посвященное борьбе с коронавирусом. Объявлены меры поддержки бизнеса и населения:
- нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля;
- пособие по безработице до 12 тыс. руб.;
- налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса;
- ипотечные каникулы тем, у кого доход сократился на треть.
Ранее о мерах поддержки объявило правительство РФ, в частности предложив сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.
01.04.2020
В китайском Ухане сняли режим строгого карантина. Несколько дней подряд там не было ни одного случая заболевания коронавирусом
04.04.2020
В России введен мораторий на банкротства
07.04.2020
Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения Луны
09.04.2020
Страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки
10.04.2020
Минфин объявил о приобретении контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб.
16.04.2020
Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%
20.04.2020
Во Владикавказе тысячи людей вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции
20.04.2020
Впервые в истории стоимость фьючерса на нефть WTI стала отрицательной, упав до -$40,3 за баррель
12.05.2020
После запрета американских властей Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON, в который инвесторы вложили $1,7 млрд
21.05.2020
США объявили о выходе из Договора по открытому небу 1992 года. Он позволяет 34 странам, среди которых и Россия, совершать разведывательные полеты для укрепления взаимного доверия
25.05.2020
В Миннеаполисе при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Инцидент спровоцировал массовые протесты и беспорядки под лозунгом «Black Lives Matter»
29.05.2020
На Норильской ТЭЦ-3 произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в рекордные 147,7 млрд руб. и пытается взыскать их через суд
30.05.2020
SpaceX Илона Маска осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск. Ракета Falcon 9 с многоразовым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал
09.06.2020
В Москве отменен режим самоизоляции, график прогулок и пропуска
18.06.2020
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой прекратил блокировку Telegram, объяснив это «готовностью противодействовать терроризму и экстремизму» со стороны мессенджера. С сервисом пытались бороться с 2018 года
23.06.2020
Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% с доходов более 5 млн руб. в год. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года
24.06.2020
В России прошли парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенные с 9 мая из-за пандемии
26.06.2020
Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тыс. руб.
30.06.2020
Открылось грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив
01.07.2020
Завершилось семидневное общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Одобрены 206 изменений, в том числе об обнулении президентских сроков Владимира Путина
07.07.2020
В Москве по подозрению в госизмене арестован советник главы «Роскосмоса», бывший спецкор "Ъ" Иван Сафронов. По версии ФСБ, в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе. Господин Сафронов вину не признает
09.07.2020
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по обвинению в организации двух убийств и покушения в 2004–2005 годах. В Хабаровске начались еженедельные акции в его поддержку
23.07.2020
«Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по разделу активов. Интернет-компания выкупила долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продала долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
29.07.2020
Под Минском задержаны 33 россиянина. Власти Белоруссии утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков в период президентских выборов
«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко о российских властях
01.08.2020
Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное из-за коронавирусных ограничений. Первыми возобновились полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию
04.08.2020
В столице Ливана Бейруте произошел взрыв свыше 2,5 тыс. тонн аммиачной селитры. Погибли более 170 человек
09.08.2020
В Белоруссии прошли президентские выборы. Победителем ЦИК объявил Александра Лукашенко с 80,1%. В стране начались массовые акции протеста сторонников оппозиционного кандидата Светланы Тихановской
11.08.2020
Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи
20.08.2020
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета в Москву из Томска. В омской больнице он впал в кому, позже его перевезли в Берлин. Политик, власти ФРГ и ОЗХО заявляют, что он был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию отрицают
28.08.2020
Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Его место занял Ёсихидэ Суга
08.09.2020
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП, устроенное им в начале июня на Смоленской площади. Позже наказание смягчили до семи лет и шести месяцев.
13.09.2020
В России прошел единый день голосования
22.09.2020
TCS Group (Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование») сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» предварительно договорился о покупке финансовой группы. В октябре обе стороны объявили о прекращении переговоров
«У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот говно-"Яндекс"! Я не верю в эту забюрокраченную компанию»
Олег Тиньков
27.09.2020
В Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые столкновения.
02.10.2020
Главный редактор нижегородского сетевого издания Koza.press Ирина Славина совершила самосожжение
03.10.2020
У берегов Камчатки зафиксирована массовая гибель морских животных. Причина оказалась природной — токсины, выделяемые микроводорослями Karenia selliformis
11.10.2020
На Белорусской АЭС состоялся пуск реактора первого энергоблока
15.10.2020
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов и политического кризиса. И. о. главы республики стал спикер парламента Талант Мамытов
16.10.2020
18-летний гражданин Франции Абдуллах Анзоров убил учителя средней школы Самюэля Пати и был застрелен при задержании. Преступник мстил педагогу за демонстрацию на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После заявления президента Эмманюэля Макрона о кризисе в исламе мусульманский мир объявил бойкот политику
22.10.2020
Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций крупного интернет-магазина «еАптека»
03.11.2020
В США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Дональд Трамп покинет Белый дом в январе 2021 года
09.11.2020
Владимир Путин освободил от должностей глав Минприроды Дмитрия Кобылкина, Минстроя Владимира Якушева, Минтранса Евгения Дитриха, Минэнерго Александра Новака и Минвостокразвития Александра Козлова. Новые члены правительства, согласно поправкам к Конституции, впервые были утверждены Госдумой
10.11.2020
Главы России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил значительные территории, в регион введены российские миротворцы
16.11.2020
Во втором туре президентских выборов в Молдавии победу одержала Майя Санду с 57,75% голосов. Возглавлявший страну с 2016 года пророссийский президент Игорь Додон через месяц покинул пост
23.11.2020
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл итоговый турнир ATP
24.11.2020
Онлайн-ритейлер Ozon привлек на IPO более $1,2 млрд
26.11.2020
ЦБ представил концепцию цифрового рубля
02.12.2020
Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса
02.12.2020
Объявлено об уходе Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано»
03.12.2020
Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки
04.12.2020
Минфин приступил к денонсации налогового соглашения с Нидерландами
04.12.2020
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате в госсобственность Башкирской содовой компании (БСК). Решению предшествовали столкновения у подножия шихана Куштау
11.12.2020
В водах ФРГ возобновилось строительство газопровода «Северный поток-2», приостановленное в конце 2019 года из-за санкций США
15.12.2020
После критики Владимира Путина правительство разработало механизмы сдерживания цен на социально значимые продукты. До первого квартала 2021 года установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар, введены квота и пошлины на экспорт зерна
18.12.2020
Спортивный арбитражный суд утвердил санкции по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года
23.12.2020
Власти подписали с компаниями-инвесторами первые 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на 1,12 трлн руб. До 2024 года будут заключены не менее 1 тыс. СЗПК объемом 14 трлн руб.