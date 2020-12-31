Год прошел, а вы держитесь

20.08.2020

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета в Москву из Томска. В омской больнице он впал в кому, позже его перевезли в Берлин. Политик, власти ФРГ и ОЗХО заявляют, что он был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию отрицают