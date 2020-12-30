Победа пришла откуда не ждали

Главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном — продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. В отличие от первой войны начала 90-х годов, закончившейся поражением Азербайджана, на этот раз победа была на стороне Баку, добившегося возвращения под свой контроль значительной части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха. Мирное соглашение Еревана и Баку было достигнуто при участии России, которой предстоит не только следить за соблюдением перемирия, но и стать гарантом будущего долгосрочного урегулирования карабахского конфликта.

Вторая в постсоветской истории война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся 44 дня, завершилась 9 ноября подписанием заявления премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Ключевым пунктом трехстороннего соглашения стала договоренность разместить в зоне конфликта российских миротворцев, что должно исключить возможность возобновления вооруженного противостояния и создать условия для перезапуска дипломатического процесса, буксовавшего четверть века.

Первый грозовой разряд надвигающейся бури, которому поначалу не придали особого значения, прозвучал 12 июля.

В тот день на границе между Арменией и Азербайджаном, за сотни километров от Нагорного Карабаха, произошли боестолкновения, ставшие самым крупным военным инцидентом между сторонами с апреля 2016 года.

Тогда многие политики, дипломаты и эксперты сочли случившееся ЧП местного значения. Мало кто обратил внимание на прошедший в ночь на 15 июля масштабный митинг в Баку, участники которого требовали начать «освободительную войну за Карабах». В ответ президент Алиев заявил, что «не советует никому опережать события», хотя и признал, что вышедшие на улицы, возможно, исходили «из хороших побуждений».

«Все, кто говорил "хочу сражаться в Карабахе", пусть передадут свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу»,— заявил тогда Ильхам Алиев. Спустя всего несколько часов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов сообщил: на учет уже встали 4 тыс. человек.

Настроения в азербайджанском обществе, индикатором которых стал митинг в Баку, становились все более радикальными в связи с тупиком в переговорном процессе под эгидой Минской группы ОБСЕ и утратой веры в дипломатическое решение.

Кроме того, в отличие от своих предшественников — бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна — премьер-министр Армении Никол Пашинян провоцировал Азербайджан задиристыми высказываниями и начал демонстративно требовать от мирового сообщества признать независимость Нагорного Карабаха, что стало серьезным раздражителем для Баку.

На этом фоне тон заявлений президента Алиева становился все жестче. В его высказываниях все чаще прорывались досада и раздражение в связи с неудачами усилий Минской группы ОБСЕ, созданной в начале 90-х годов, после первой карабахской войны, для урегулирования замороженного конфликта.

«Мы не намерены вести переговоры ради имитации, проводить бессмысленные видеоконференции. Во всем должен быть смысл. Переговоры должны вестись по существу. Если мы увидим, что они бессмысленны, то предпримем соответствующие шаги»,— предупредил еще летом Ильхам Алиев. Вскоре после этого он отправил в отставку главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сочтя, что он отстаивает позиции Баку недостаточно активно, и назначил новым главой МИДа Джейхуна Байрамова. Посетивший Москву в конце августа, за месяц до начала второй карабахской войны, новый глава азербайджанской дипломатии обрушился на Ереван с такими заявлениями, которые его предшественник не допускал. Он сообщил о том, что Армения не только оккупирует 20% территории его страны, но и активно заселяет эти территории этническими армянами из соседних регионов, что, по его мнению, «подрывает мирный процесс». Кроме того, Джейхун Байрамов заявил о стремлении армянского руководства поддерживать напряженность на границе с Азербайджаном путем «запланированных провокаций, чтобы отвлечь внимание от нарастающих проблем внутри страны».

Таким образом, начавшаяся 27 сентября вторая карабахская война была предопределена многими факторами.

В отличие от первой войны, закончившейся поражением Азербайджана, на этот раз победа была на стороне Баку, конвертировавшего военные успехи в договоренности о возвращении под свой контроль значительной части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха — Шуши и Гадрута.

В числе факторов, способствовавших победе Азербайджана, стало его превосходство в вооружении, в первую очередь полное господство в воздухе, которое было достигнуто благодаря закупленным у Израиля и Турции беспилотным летательным аппаратам. Эксперты считают, что армянская сторона была застигнута врасплох барражирующими боеприпасами («дронами-камикадзе»). К числу прочих факторов, обеспечивших Азербайджану победу в войне, стала помощь со стороны турецких военных советников, а также, по некоторым данным, непосредственное участие в боях турецких военнослужащих, включая летчиков и артиллеристов, а также наемников с Ближнего Востока (что, впрочем, азербайджанская сторона категорически отрицает).

Говоря о причинах поражения Армении, эксперты называют недальновидную политику премьер-министра Никола Пашиняна, допустившего войну в условиях, когда страна не была к ней готова, ошибки армянского руководства в вопросах военного строительства, стратегические и тактические просчеты армянского военного командования.

Победа Азербайджана резко девальвировала звучавшие на протяжении года в Ереване призывы Никола Пашиняна предоставить Нагорному Карабаху особый статус. В трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября о необходимости особого статуса Карабаха нет ни слова.

В связи с этим в своем обращении к нации на следующий же день после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября Ильхам Алиев заявил: «Ну что, Пашинян? Где твой статус? Нет статуса и не будет. Это часть Азербайджана, Пашинян».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже после подписания заявления лидерами России, Азербайджана и Армении подтвердил приверженность Москвы принципу территориальной целостности Азербайджана. «Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха, в настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов»,— пояснил господин Песков.

После состоявшегося 10 декабря парада Победы в Баку и переговоров с присутствовавшим на торжествах президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Ильхам Алиев выступил с примирительным заявлением в адрес Армении. «Мы обсудили создание единой платформы по развитию региона в условиях мира. Эта платформа предусматривает сотрудничество России, Азербайджана, Турции и Ирана. Если Армения сделает верные выводы из закончившейся войны, мы можем с Арменией сотрудничать. Нам нужно положить конец этой вражде, открыть новую страницу»,— заявил Ильхам Алиев.

Пока неясно, правда, кому с армянской стороны предстоит делать выводы из случившегося. Значительное число граждан страны считает премьера Пашиняна виновным в позорном поражении в войне, оппозиция добивается его отставки. И даже если нынешняя волна протестного движения не сметет премьера и его правительство, перспективы победы Никола Пашиняна на следующих — очередных или внеочередных — выборах представляются весьма туманными.

Сергей Строкань