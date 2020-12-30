По законам нелетного времени

С самого начала пандемии было очевидно, что авиацию этот кризис должен просто уничтожить. Но, парадоксальным образом, российский рынок по итогам года не покинула ни одна авиакомпания. Измотанные конкуренцией игроки получили от государства кое-какую прямую помощь и многочисленные поблажки по кредитам и лизинговым платежам. Теперь отрасль замерла в зимней спячке, зализывая раны, которые, однако, никуда не делись. Только к лету, после открытия международных направлений и нормализации жизни, станет понятно, кто еще полетает, а кого навсегда примет земля.

Пандемия нанесла столь серьезный удар по мировой отрасли авиаперевозок, что в данном случае сравнения со Второй мировой выглядят вполне оправданными. Никогда прежде пассажиропоток не падал так сильно, быстро и надолго, причем в масштабах почти всего мира. Уже в марте перевозки российских авиакомпаний снизились почти на треть, хотя ограничения на международное сообщение были введены лишь в конце месяца. В апреле—мае падение составило уже более 90%, отрасль встала.

Тогда авиакомпании наравне с другими пострадавшими отраслями — и наверное, даже с большим правом — заговорили о необходимости господдержки. Однако помощь была неодинаковой и в целом недостаточной для компенсации потерь. Правительства были готовы существенно поддерживать своих национальных перевозчиков, как «Аэрофлот» в России или Lufthansa и Air France в Германии и Франции. Прочие могли рассчитывать лишь на послабления. Так, в США крупнейшие игроки получили долгосрочные кредиты с возможностью закрыть их продажей акций правительству, при этом в РФ, для сравнения, кредиты были краткосрочными — со сроком возврата до конца весны 2021 года.

Но в конце весны, по мере частичного снятия ограничений, ситуация на российском рынке начала так активно улучшаться, что к августу объемы внутренних перевозок вернулись к уровню прошлого года. Те же люди, что весной жаловались на невозвраты средств авиакомпаниями и всячески ругали перевозчиков в соцсетях, уже летом выручили их. Уставшие от ограничений граждане готовы были по максимуму использовать открывшиеся возможности и лететь сначала на российские курорты, а затем и в Турцию, не опасаясь вируса.

В итоге авиакомпании РФ смогли заработать хоть что-то, поднимая в воздух столько самолетов, сколько способны заполнить.

Фактически отечественные перевозчики оказались в куда лучшей ситуации, чем европейские, где граждане в основном отнеслись к коронавирусу серьезнее.

Летний всплеск перевозок, учитывая в основном закрытое международное сообщение, не смог восполнить годовое падение, но в низкий сезон российские авиаторы вошли хоть с какими-то средствами. Теперь они могут сократить издержки, посадив часть самолетов на землю и оставив только рентабельные маршруты. Ведь отсрочки по платежам за лизинг еще действуют, а стоянка обходится не так дорого. В результате, вопреки прогнозам и сложившейся традиции, осенью крахов на авиарынке мы так и не увидели.

Следующий момент истины наступит через полгода: проблемы авиакомпаний никуда не делись.

Даже в 2019 году, когда пассажиропоток рос на десятки процентов, авиаотрасль находилась не в лучшем состоянии. Она страдала от избыточного парка и демпинга в условиях ожесточенной конкуренции. Усеченный 2020 год вместе с разного рода поблажками поставили на паузу процессы, которые в обычной ситуации, возможно, уже привели бы к банкротствам авиаперевозчиков.

Но этот период затишья ненадолго: весной у авиакомпаний истекут сроки возврата льготных кредитов, к лету — отсрочки по лизингу. Ситуация накалится, если действительно появятся широкие возможности летать по миру. Подъем рынков создаст возможности для реализации невостребованных самолетов, то есть лизингодатели будут менее охотно идти на уступки. Конкуренция за вырвавшихся из заточения пассажиров резко обострится. Если некоторые российские игроки не смогут быстро перестроиться, следующей осенью мы можем, по традиции, недосчитаться каких-то игроков.

Ольга Никитина