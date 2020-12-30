Банкрот-фронт

Введенный в самом начале пандемии и продолжающийся до сих пор мораторий на банкротства в юридическом сообществе сравнивают со жгутом, который приостановил кровотечение. Но передышка не решит проблемы малого и среднего бизнеса, и без финансовой поддержки государства большинство «пациентов» явно не спасти. После снятия жгута либо кровь вытечет, либо гангрена начнется. Юристы ждут волны банкротных дел, в которой рискуют утонуть даже те, кто пытается и имеет шанс выплыть.
Мораторий на банкротство, действующий в России с 4 апреля, предоставил полугодовой «щит» от взыскания долгов для ряда бизнесов. Всего под защиту от кредиторов попало 1,29 млн ИП и юрлиц по кодам ОКВЭД из списка правительства (признаны наиболее пострадавшими от пандемии), а также около 1800 системообразующих и стратегических предприятий. Последним двум группам мораторий не слишком пригодился: многие системообразующие от него отказались сами, а стратегические получили кредиты с поддержкой государства на сумму свыше 213 млрд руб. В связи с этим противобанкротная мера была продлена до 7 января лишь для перечня наиболее пострадавших отраслей.
Корпоративные и независимые юристы не спорят, что мораторий на время локдауна был обоснованной мерой, в первую очередь для поддержки малого и среднего бизнеса как наименее устойчивых к кризису. Компаниям дали возможность изменить модель деятельности и адаптироваться к новым реалиям, к тому же временный запрет позволил сдержать «волну эмоциональных банкротств», когда кредитор обращается в суд за признанием своего должника несостоятельным, чтобы припугнуть его и ускорить погашение задолженности.
По меткому замечанию управляющего партнера АБ «Бартолиус» Юлия Тая, мораторий как «жгут, нанесенный выше сильной раны: сначала спасает организм от гибели, но если его долго не снимать, то ткань обескровленная просто отомрет».
Кровотечение пока остановлено, тем временем рана расширяется и начинает гноиться — большинство компаний в этот период лишь продолжают наращивать убытки и к окончанию моратория подойдут с увеличенной долговой нагрузкой, утверждают юристы. Уже сейчас под угрозой вымирания оказался целый ряд отраслей — от ресторанов и турагентств до игрового бизнеса и в целом сферы развлечений.
К тому же чем дольше длится мораторий, тем выше вероятность «эффекта домино». По сути, это цепная реакция: должник не платит контрагенту, у того возникает кассовый разрыв, и он сам может оказаться неплатежеспособным. На риск массового банкротства контрагентов указывали и сами предприниматели, и юристы, а в сентябре и Минэкономики обсуждало подвешенное положение кредиторов. Но в итоге защитную меру продлили без учета интересов последних.
Например, в Германии мораторий на банкротство распространили на все компании, кроме тех, у кого оно не связано с пандемией. Соответственно, если несостоятельность кредитора вызвана неисполнением обязательств мораторным должником, первому также дадут защиту. В России же сложилась абсурдная ситуация, при которой крупные организации с миллиардными оборотами, попавшие под мораторий, могут не платить по своим обязательствам небольшим компаниям и микропредприятиям.
Смягчить удар для экономики и спасти малый и средний бизнес, по мнению юристов, могут лишь «реанимационные мероприятия», то есть прямая финансовая помощь от государства. Однако надежд на это мало, и сегодняшний «щит» рискует в будущем году обернуться «бомбой замедленного действия».
Уже сейчас юристы предсказывают «цунами банкротных дел» после снятия моратория. Инициаторами будут выжившие контрагенты должников, банки, а также налоговики, которым сейчас нужно всеми возможными способами пополнять бюджет. Ситуацию осложняет и то, что многие владельцы бизнеса из пострадавших отраслей махнули рукой на свои компании и начали прятать оставшиеся активы, рассказывают мои собеседники. Соответственно, большинство компаний будут падать в банкротство уже «пустыми».
Отсутствие конкурсной массы суды, скорее всего, компенсируют ужесточением ответственности владельцев и руководителей бизнеса — еще больше снизятся стандарты доказывания, а привлекать будут не только тех, кто виноват, но и тех, с кого просто есть что взять. Воспрепятствовать разрастанию этой «банкротной опухоли» теоретически может Верховный суд, создав ориентиры для практики. Иначе есть немалый риск того, что пострадают и добросовестные руководители, и собственники, которые до последнего пытались спасти бизнес, но не смогли справиться с коронакризисом и напором постмораторной банкротной волны.