Ракетки четвертой пятилетки

Триумф Даниила Медведева на ноябрьском итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) оказался одним из самых ярких событий в истории мужского тенниса России. В XXI веке ее можно разделить на четыре пятилетних отрезка. У каждого из них были свои герои, и главным итогом четвертой пятилетки (2016–2020), завершившейся в Лондоне мажорным аккордом на O2 Arena, можно считать появление сразу трех теннисистов, способных бороться за самые высокие рейтинговые места.

От взлета до застоя

Новейшая история российского мужского тенниса — это непрерывный процесс смены действующих лиц. В данном случае звездный отсчет ведется от полуфиналиста Roland Garros 1989 года Андрея Чеснокова, поднимавшегося в мировом рейтинге на девятое место. В начале 1990-х годов для советского спортсмена это считалось результатом выдающимся. Но о настоящем русском прорыве в ATP Tour заговорили в 1995 году, когда Евгений Кафельников пробился в первую пятерку мирового рейтинга.

В 1996-м все тот же Кафельников выиграл Roland Garros, а в 1999-м, вскоре после триумфа на Australian Open, стал первой ракеткой мира. В течение трех месяцев 2000 года Кафельников завоевал золото Олимпиады в Сиднее, а бурно прогрессировавший Марат Сафин сенсационно победил в финале US Open знаменитого американца Пита Сампраса и вскоре оказался вторым россиянином, возглавившим мировую классификацию.

По итогам последнего сезона прошлого века Россия получила двух теннисистов в первой пятерке. И это достижение не удалось повторить до сих пор.

То, что происходило дальше, логично разделить на четыре одинаковых по продолжительности пятилетних отрезка. С 2001 по 2005 год лидерство на национальном уровне переходило от одного игрока к другому, но главным генератором самых ярких российских побед стал Марат Сафин. Именно он внес огромный вклад в победу сборной в Кубке Дэвиса в 2002 году, а три года спустя со второй попытки выиграл финал Australian Open.

Вторую пятилетку, с 2006 по 2010 год, отличает доминирование Николая Давыденко, который лишь в самом конце ее уступил звание первой ракетки страны Михаилу Южному. Были месяцы, когда Давыденко считался «чемпионом остального мира», уступая в классификации ATP лишь Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. А ярчайшей вершиной его трудовой карьеры стала победа на итоговом турнире в Лондоне в 2009 году, где Давыденко уступили и Надаль, и Федерер.

Именно для второй пятилетки было характерно наличие целой группы сильных российских теннисистов, способных выигрывать турниры ATP и преподносить отдельные сенсации на чемпионатах Большого шлема.

Не случайно в 2006 году сборная России повторно завоевала Кубок Дэвиса, а в 2008 году количество россиян в первой сотне итогового рейтинга достигло семи человек, причем все они входили в топ-70. Но затем начался откат. Третья пятилетка (2011–2015) оказалась застойной.

Русская тройка

Но одновременно уже подрастало поколение, которому вскоре предстояло заявить о себе в полный голос,— русская тройка в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. Сначала обратил на себя внимание Хачанов. В 2013 году, даже не имея взрослого рейтинга, 17-летний юниор получил на St. Petersburg Open wild card и выиграл там свой первый же матч на турнирах ATP, а через три недели в ранге 880-й ракетки мира дошел до четвертьфинала Кубка Кремля. На счет Карена Хачанова записан первый за три сезона российский титул на турнирах ATP, который осенью 2016 года он завоевал в Чэнду. А затем выстрелил Андрей Рублев, ставший в 2014 году первым российским чемпионом юниорского Roland Garros. В сезоне-2017 он выиграл титул в Умаге, а вскоре дошел до четвертьфинала US Open, где уступил лишь Надалю.

Карен Хачанов Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Однако вскоре у Рублева начались травмы. И о его полноценном возвращении можно было говорить лишь осенью 2019 года после московской победы на Кубке Кремля. 2018-й же прошел под знаком резкого прогресса Хачанова, выигравшего небольшой турнир в Марселе, Кубок Кремля и престижнейшее состязание категории Masters 1000 в Париже, где в финале его соперником был сам Новак Джокович. Через несколько месяцев Хачанов впервые стал восьмой ракеткой мира. Впрочем, на подходе была следующая российская сенсация.

Даниил Медведев, в отличие от Хачанова и Рублева, принял на высшем уровне относительно поздний старт.

Свой первый матч в основных сетках турниров ATP Tour он сыграл в возрасте 20 лет весной 2016 года, по итогам которого сделал в рейтинге впечатляющий скачок с 329-го места в первую сотню. Медведев долго запрягал, но поехал очень быстро. К концу 2018 года на его счету было уже три титула ATP, а в 2019-м он стал одним из главных хедлайнеров теннисных новостей, выиграв четыре турнира, в том числе категории Masters 1000 в Цинциннати и Шанхае, и сыграв еще пять финалов. Его противостояние с Рафаэлем Надалем в пятисетовом триллере на финише US Open вернуло теннис на общенациональный российский телевизионный канал. Став пятой ракеткой мира по итогам прошлого сезона, Медведев дорос до статуса едва ли не главной надежды молодого поколения мужского тенниса, в котором продолжалось доминирование большой тройки в составе Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Андрей Рублев Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Но дальше началась пандемия, искорежившая сезон-2020. Его начало оказалось очень удачным для Рублева, набравшего отличную форму и выигравшего турниры в Дохе и Аделаиде. Потом было почти полгода простоя и полной неясности по поводу возобновления календаря, а затем — резкое возвращение к турнирной жизни. И был первый в истории турниров Большого шлема российский четвертьфинал, в котором Медведев на US Open при пустых трибунах одолел Рублева. Тот, однако, нарастил обороты до максимума — выиграл три турнира категории 500 в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене, завоевав в итоге за сезон пять титулов — больше, чем кто бы то ни было еще.

Еще в первых числах ноября казалось, что из двух россиян, попавших на итоговый турнир в Лондон, предпочтительнее выглядят шансы Рублева. Ведь Медведев никак не мог преодолеть неудачную серию, которая началась у него после US Open. Но именно в этот момент в непредсказуемом сценарии минувшего сезона произошел последний крутой поворот. В самый нужный момент Медведев набрал отличную физическую форму, нащупал свою игру, а с ней — и уверенность. И в блестящем стиле выиграл сначала Rolex Paris Masters, а затем — Nitto ATP Finals, став первым в истории участником итогового турнира, одолевшим на нем первую, вторую и третью ракетку мира — Джоковича, Надаля и Доминика Тима.

Пятая пятилетка

Пятая пятилетка XXI века обещает российскому мужскому теннису победные перспективы.

Медведеву, Рублеву и Хачанову еще нет и 25 лет, то есть, по идее, наступает тот период, когда они должны находиться в расцвете сил.

Однако на реализацию их амбиций будет влиять множество разнообразных факторов. И полностью просчитать их заранее невозможно.

Тот же Медведев, например, еще не выиграл ни одного матча, продолжавшегося пять сетов. Казалось бы, в подобной ситуации пока трудно рассчитывать на победу на турнире Большого шлема, однако, по мнению заслуженного тренера России Бориса Собкина, этот момент не может быть основанием для серьезных прогнозов. «Да, в пятисетовых матчах нагрузка на психику больше, чем в трехсетовых. А у Даниила психика более подвижная, чем у теннисистов, имеющих на своем счету хотя бы одну победу на мейджорах,— отмечает специалист.— Но это не означает, что путем тренировок и размышлений со своим тренером Медведев никогда не поймет, как надо играть затяжные матчи.

Ведь осенью он перешел на новый уровень осмысления своей игры и научился более грамотно использовать то, что умеет, задействуя в том или ином отрезке матча нужные компоненты».

Андрей Рублев в минувшем сезоне добился большого прогресса, но пока стоит лишь во второй половине первой десятки. То есть говорить о том, что он достиг уровня Новака Джоковича, конечно, неправильно. В то же время есть все основания полагать, что Рублев и в следующем году способен прибавить. «Для этого Андрею надо добавлять в свою игру новые элементы, наигрывать новые комбинации,— говорит Борис Собкин.— Другой вопрос, что в теннисе можно иметь все компоненты для мозаики, но не уметь их правильно складывать. У Андрея же богатое поле деятельности для того, чтобы совершенствоваться как в одном, так и в другом. Только надо следить за объемами тренировок. Он трудоголик, а эта черта характера идет на пользу только в том случае, если с работой не перебарщивать. Иначе повышается угроза травм, чего бы очень не хотелось».

Есть при условии правильной подготовки хорошие перспективы и у Карена Хачанова. «Он, безусловно, способен вернуться в первую десятку. И может играть гораздо лучше даже на базе того, что умеет на данный момент, хотя, безусловно, Карену тоже требуется прибавлять. Одна из проблем Хачанова состоит в том, что в отношении тренировочного процесса его отличает консервативность. А она не всегда идет на пользу»,— считает Собкин.

Евгений Федяков