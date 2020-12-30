Гражданин подвел

Прошедший в 2020 году процесс по делу Михаила Ефремова стал, наверное, первым случаем в новейшем российском судопроизводстве, когда процессуальные нормы интересовали общественность и непосредственных участников отнюдь не в первую очередь. Тривиальное «пьяное» ДТП со смертельным исходом, которых в России ежегодно происходит сотни, на этот раз благодаря личности виновника повлекло за собой целую серию телешоу, в ходе которых заинтересованные стороны занимали все более непримиримые позиции. Итог оказался проигрышным для всех: актера приговорили к суровому наказанию, адвокаты обвиняемого и потерпевших лишились статуса, родственники погибшего в аварии водителя получили компенсацию меньше той, на которую рассчитывали, а свидетелей защиты привлекают к ответственности за дачу ложных показаний.

Дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал заслуженный артист России, лауреат многочисленных премий Михаил Ефремов, произошло 8 июня этого года. Вечером на Садовом кольце в Москве, управляя Jeep Grand Cherokee, он на скорости 90 км/ч выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном, за рулем которого находился водитель-экспедитор из Рязани 57-летний Сергей Захаров. Актер серьезных повреждений не получил, а господин Захаров от полученных увечий скончался в НИИ имени Склифосовского. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Отметим, что подавляющее большинство подобных ДТП заканчиваются примирением сторон и символическим наказанием виновного, и даже недавнее ужесточение ответственности по ч. 4 ст. 264 УК РФ (до 12 лет колонии) кардинальных изменений в эту практику не внесло. Но в данном случае в силу общественного статуса фигуранта расследование сразу вышло за процессуальные рамки. При этом, отметим, правоохранительные и судебные органы на всех стадиях вели себя подчеркнуто нейтрально и корректно, но общественное мнение, разумеется, давило и на них.

С каждым днем и каждым посвященным ДТП телешоу стороны занимали все более непримиримые позиции.

В итоге в число потерпевших по делу помимо вдовы погибшего следствие включило еще несколько его родственников, а защита Михаила Ефремова стала неофициально обвинять своих оппонентов в вымогательстве огромных сумм в качестве отступных. Адвокаты, представлявшие обе стороны, активно комментировали ход расследования и приводили доводы в пользу своих позиций. Сам актер, буквально на следующий день после аварии записавший покаянное видеообращение, затем изменил свою позицию и вину признавать отказался, утверждая, что обстоятельств ДТП не помнит.

Процесс по делу Михаила Ефремова проходил также в атмосфере всеобщего ажиотажа: возле здания Пресненского суда собиралась огромная толпа, в которой можно было увидеть известных актеров, писателей и музыкантов — друзей подсудимого; самодеятельные колдуны совершали магические ритуалы с использованием фотографий адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших, а юные барабанщицы сопровождали все это действо оглушительной дробью.

В итоге Михаил Ефремов получил суровый срок — восемь лет колонии (потом сниженный до семи с половиной лет). Такое наказание по вменяемой ему в вину статье в судебной практике встречается редко даже после ужесточения законодательства. Не помогли ни его запоздалое признание вины и раскаяние, ни попытки его адвоката Эльмана Пашаева убедить суд в том, что за рулем джипа находился вовсе не актер. Показания привлеченных защитой свидетелей, высказывавшихся в пользу этой версии, суд посчитал ложными.

Вряд ли остался довольным приговором и старший сын погибшего Виталий Захаров, которому было присуждено 800 тыс. руб. компенсации вместо запрошенных 7,5 млн.

Но на этом проблемы участников процесса не завершились.

Вскоре совет Адвокатской палаты Москвы лишил адвоката Александра Добровинского статуса на два года. Это решение, которое юрист обжаловал в суде, было принято именно по итогам рассмотрения поведения защитника во время расследования и суда по делу Михаила Ефремова. Коллеги господина Добровинского посчитали, что, представляя интересы потерпевших, он в многочисленных интервью нарушал адвокатскую этику, допуская некорректные высказывания в адрес защиты актера и него самого. А совет Адвокатской палаты Северной Осетии по аналогичным основаниям на год лишил статуса бывшего адвоката господина Ефремова Эльмана Пашаева.

Наконец, столичная полиция возбудила уголовные дела по факту дачи заведомо ложных показаний в отношении трех свидетелей, выступавших на процессе по делу актера со стороны защиты. Тогда Теван Бадасян и Александр Кобец говорили, что в машине Михаила Ефремова находился еще один человек, а Андрей Гаев утверждал, что после ДТП актер вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

Александр Александров