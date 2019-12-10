Ласицкене написала открытое обращение в Минспорт и ОКР

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое обращение в Минспорт России и Олимпийский комитет России (ОКР) после решения WADA отстранить страну от участия в международных соревнованиях на четыре года. Она задается вопросами о результатах работы комиссий после допингового скандала. Также она просит объяснить, почему в легкой атлетике до сих пор используют запрещенные препараты, работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге и продолжают работать чиновники, которые фальсифицируют документы.

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«Мне интересно, что конкретно сделали Минспорт и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы <...> Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное?» — написала Мария Ласицкене в Instagram.

Она отмечает, что ОКР и Минспорт никак не отреагировали, когда глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин «намекал на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес». По ее мнению, ОКР и Минспорт и сейчас все устраивает, так как его после всех скандалов он продолжает работать министром спорта Самарской области. Спортсменка также в письме рассказывает о падении уровня результатов и о том, что региональные федерации «еле сводят концы с концами».

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«Моя работа — прыгать. Я отчитываюсь перед вами своими результатами. Думаю, что в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий. Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Все-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта — это атлеты»,— пишет Мария Ласицкене.

Подробнее о решении WADA — в материале “Ъ” «Спорт высших унижений».

Как Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира — в материале “Ъ” «Мария Ласицкене запрыгнула в историю».