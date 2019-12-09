Каких турниров может лишиться Россия

9 декабря в Лозанне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также лишило ее права принимать мировые чемпионаты. Тем не менее «чистым» спортсменам разрешили участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Каких основных турниров может лишиться Россия — в материале “Ъ”.

Летняя Олимпиада и Паралимпиада (2020 года в Японии);

Зимняя Олимпиада и Паралимпиада (2022 года в Китае);

Чемпионат мира по футболу (2022 года в Катаре);

Чемпионат мира по пляжному футболу (2021 года в России);

Чемпионат мира по волейболу (2022 года в России);

Чемпионат мира по баскетболу (2023 года в Индонезии, Японии и на Филиппинах);

Чемпионаты мира по хоккею (2020 года в Швейцарии, 2021 года в Белоруссии и Латвии, 2022 года в Финляндии, 2023 года в России);

Чемпионаты мира по фигурному катанию (2020 года в Канаде, 2021 года в Швеции, 2022 года во Франции);

Чемпионаты мира по биатлону (2020 года в Италии, 2021 года в Словении, 2023 года в Германии);

Чемпионаты мира по водным видам спорта (2021 года в Японии, 2023 года в Катаре);

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта (2021 года в Германии, 2023 года в Словении);

Зимняя Универсиада (2021 года в Швейцарии, 2023 года в США);

Летняя Универсиада (2021 года в Китае, 2023 года в России).