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Что решило WADA. Главное
1
"Коммерсантъ"
от
09.12.2019, 14:01
Россию на четыре года
лишили
права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
«Чистые» российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
Россию на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Подавать заявку на проведение Олимпиады Россия не сможет до 2032 года.
У России должно быть отозвано полученное ранее право на проведение крупных спортивных соревнований.
Введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий для российских госслужащих и руководства ОКР и ПКР.
Российским чиновникам запретили входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.
Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS в Лозанне.
РУСАДА должна компенсировать расходы, которые WADA понесла при расследовании допинг-скандала и выплатить штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 год или $100 тыс.
Каких турниров может лишиться Россия
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