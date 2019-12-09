09 декабря, понедельник
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Что решило WADA. Главное

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  • Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
  • «Чистые» российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
  • Россию на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Подавать заявку на проведение Олимпиады Россия не сможет до 2032 года.
  • У России должно быть отозвано полученное ранее право на проведение крупных спортивных соревнований.
  • Введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий для российских госслужащих и руководства ОКР и ПКР.
  • Российским чиновникам запретили входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.
  • Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS в Лозанне.
  • РУСАДА должна компенсировать расходы, которые WADA понесла при расследовании допинг-скандала и выплатить штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 год или $100 тыс.
  • Каких турниров может лишиться Россия

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