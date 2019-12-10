Спорт высших унижений

Отечественный спорт настигла самая большая катастрофа в его истории. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций. В ближайшие четыре года на важнейших международных соревнованиях, в том числе двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — еще и в урезанном составе. Кроме того, Россия рискует лишиться нескольких топовых турниров, приходящихся на этот период. В список входят чемпионаты мира по хоккею и волейболу, Универсиада и другие заметные состязания. У российской стороны будет возможность оспорить решение WADA, уже одобренное Международным олимпийским комитетом (МОК), в Спортивном арбитражном суде (CAS), но эксперты сомневаются в том, что у нее есть шансы выиграть процесс.

Четыре года без флага и соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства на заседании 9 декабря в Лозанне рассмотрел вопрос, связанный с санкциями в отношении России, который возник в связи с многочисленными «несоответствиями», обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Эта база, напомним, была передана WADA в январе. Комитет по соответствию головной антидопинговой структуры (CRC) фактически приравнял их к манипуляциям, происшедшим по вине российской стороны, указав на то, что некоторые изменения производились непосредственно перед передачей базы. CRC рекомендовал лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и применить к стране, нарушившей условия его восстановления, целый пакет санкций, предусмотренных новым Международным стандартом по соответствию сторон, вступившим в силу в прошлом году и предоставившим WADA ряд дополнительных полномочий. Исполком последовал рекомендациям, а его итоговый вердикт можно считать самым болезненным ударом, когда-либо наносившимся по отечественному спорту.

Именно этот вердикт стал реальным пиком российского допингового кризиса, который разразился еще в конце 2015 года, а к 2019-му, казалось, сошел на нет.

А объясняя его появление, президент WADA Крей Риди, покидающий пост 1 января, заявил, что «грубейшие нарушения российскими властями условий восстановления РУСАДА потребовали жесткой реакции».

Что решило WADA. Главное Читать далее

В санкционном пакете, одобренном исполкомом, есть несколько пунктов, которые вряд ли можно считать по-настоящему значимыми. Это, например, запрет российским чиновникам занимать ключевые посты в комитетах международных спортивных федераций и запрет для руководителей Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) на посещение крупных спортивных мероприятий. Но другие пункты наносят российскому спорту колоссальный ущерб.

Наиболее заметное из последствий исполкома WADA, по крайней мере с имиджевой точки зрения, касается формата выступления российских спортсменов на так называемых главных международных соревнованиях (major events) в ближайшие четыре года.

«Главными» WADA называет крупнейшие состязания, имеющие всемирный, а не региональный характер. На четырехлетний период — до 2023 года включительно — приходится несколько десятков мировых первенств по популярным видам спорта и три турнира-«гиганта» в плане своего масштаба и востребованности у аудитории.

Это летняя Олимпиада в Токио в будущем году, а также зимняя Олимпиада в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре: он, как и пекинские Олимпийские игры, состоится в 2022 году.

Каких турниров может лишиться Россия Читать далее

На них, как и на других соревнованиях, российским спортсменам придется выступать в нейтральном статусе, без права использования национальной символики. Такой же статус был у сборной России на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Но тогда в официальном названии ее команды — Olympic Athletes from Russia — хотя бы использовалось название страны. В данном случае WADA запретило ее упоминание.

В ближайшее время на крупнейших соревнованиях отечественным спортсменам придется выступать в том же статусе, в котором выступали российские олимпийцы в Пхёнчхане,— нейтральных атлетов Фото: РИА Новости

Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор после заседания исполкома акцентировал внимание на том, что в этом аспекте наказание в отношении России могло быть и более суровым: международный стандарт предусматривал возможность ее «тотальной дисквалификации» — полного запрета на участие в соревнованиях. «Но мы придерживались того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012–2015 годов, получило шансы выступать»,— отметил господин Тейлор.

На самом деле лишением символики на двух Олимпиадах ущерб для сборной России от очередного ЧП ограничиваться не будет.

WADA подтвердило, что для допуска на них российским спортсменам придется проходить через «фильтры», подобные тем, что применялись при выдаче им приглашений на пхёнчханскую Олимпиаду. Агентство определило список критериев, которым должны соответствовать претендующие на нейтральный статус олимпийцы из России. Суть требований заключается в отсутствии любого — явного (в виде положительных допинг-проб в прошлом) или неявного (в виде, например, упоминания в докладе Ричарда Макларена или в той самой базе, что была передана в WADA) — допингового бэкграунда.

Применение критериев означает, что и летняя, и зимняя олимпийские сборные России наверняка лишатся целого отряда классных, претендующих на медали спортсменов. Допинговые дисквалификации были в карьере у таких знаменитостей, как пловчиха Юлия Ефимова, теннисистка Мария Шарапова, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. А на основании доклада Ричарда Макларена российская сборная перед Олимпиадой в Пхёнчхане потеряла более половины лидеров. Значительная часть из них продолжает карьеру.

Грандиозный репутационный и материальный урон России может нанести другой запрет — проводить или претендовать на проведение «главных» соревнований.

Речь идет в том числе о тех соревнованиях, которые стране уже достались (правда, с оговоркой — за исключением ситуаций, когда отнять турнир невозможно «с юридической и практической точек зрения»). В обозначенный «санкционный» период Россия должна принять сразу несколько очень заметных и дорогих спортивных мероприятий. Насчет чемпионата Европы по футболу следующим летом, одним из городов-хозяев которого был выбран Санкт-Петербург, и финала футбольной Лиги чемпионов 2021 года в том же Санкт-Петербурге WADA уже заявляло, что они не входят в черный список. Но под угрозой все равно находятся около десятка престижных состязаний, включая чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и летнюю Универсиаду в Екатеринбурге в 2023-м.

Исковые сомнения

Драматичный исход исполкома WADA, разумеется, превратился в основную тему для обсуждения в российском спортивном сообществе, в том числе на уровне высших руководителей. Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя его, снова жаловался на пресс-конференции на позицию международных экспертов, посчитавших базу данных Московской антидопинговой лаборатории «неаутентичной», и на то, что «за основу» головная антидопинговая структура взяла ту базу, которую ей когда-то передал бывший директор лаборатории Григорий Родченков, уехавший в США и ставший ключевым информатором в расследовании в отношении России. При этом господин Колобков выразил осторожный оптимизм, говоря о пункте решения исполкома, предусматривающем лишение страны международных соревнований. Министр дал понять, что рассчитывает на то, что многие из них все же останутся у России: «По всем чемпионатам мира подписаны соглашения, есть обязательства двух сторон. По ряду чемпионатов мира уплачены взносы, еще по ряду уже началась подготовка. Международные федерации очень хотят провести эти старты в России. Более того, есть многие другие федерации, которые хотели бы проводить у нас соревнования».

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов о реакции Министерства спорта на решение исполкома WADA: Несколько раз министру задавали очень важный вопрос: кто виноват в том, что произошло? Ответа на него так и не получили. Вместо этого — рассказ о том, что проделана сумасшедшая работа. По словам Колобкова, есть доказательства, данные, которые мы сможем предоставить CAS. Я, честно говоря, не знаю, как потом этот человек сможет дать пресс-конференцию, потому что совершенно очевидно, что в международном арбитражном суде мы выиграть не сможем, так же, как было очевидно, что Россию накажут, еще в июле или в августе. Но почему есть эта тенденция, все время говорить: «Подождите, еще ничего не решено». Это просто какая-то трагедия, которая продолжается из года в год, из месяца в месяц — и вот сейчас опять то же самое. Источник: «"Это просто трагедия, которая продолжается из года в год"»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции WADA носящими «неадекватный и чрезмерный характер». «Наказание без доказательств становится новым стандартом санкций в спорте. Виновные должны нести полную ответственность, но виновные не могут определяться по политическим соображениям»,— уточнил он. Господин Поздняков заверил, что его организация «сделает все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под цветами российского триколора». В последние дни они произносили подобные фразы неоднократно, обращая внимание на отсутствие претензий МОК к ОКР и на то, что, согласно Олимпийской хартии, команды на Олимпиады выставляют именно национальные олимпийские комитеты. Станислав Поздняков считает, что положения главного спортивного документа делают решения WADA нелегитимными.

Официальное сообщение WADA об отстранении России Читать далее

Все российские спортивные функционеры, конечно, отмечали и то обстоятельство, что санкции WADA официально еще не вступили в силу, а у России есть возможность опротестовать их в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Решение о том, подавать в него иск или нет, должен принять 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА. Правда, его генеральный директор Юрий Ганус на своей пресс-конференции удивительно откровенно охарактеризовал перспективы дела: «Этих перспектив нет».

Такой же точки зрения придерживается спортивный агент Андрей Митьков.

«Шансов нет никаких,— сказал господин Митьков “Ъ” и подчеркнул, что оспаривать факты изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории "бессмысленно".— Более того, наши чиновники должны понимать, что в таком иске WADA заинтересовано даже больше, чем Россия. Благодаря ему оно полностью легализуют свое решение в глазах всего мира».

С ним фактически согласился глава группы компаний МИЦ и известной промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Именно он в свое время взял на себя расходы по иску Паралимпийского комитета России (ПКР), который, в отличие от Олимпийского комитета России, попал под полное отстранение от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году на первом витке допингового кризиса. Господин Рябинский в разговоре с “Ъ” вспомнил, что помимо CAS иск рассматривался в судах общей юрисдикции в Швейцарии и во всех инстанциях в его удовлетворении было отказано: «При этом у наших адвокатов — а это были опытные зарубежные адвокаты — волосы вставали дыбом, когда они получали решения: настолько они не соответствовали спортивному законодательству». По мнению Андрея Рябинского, «сильно политизированную историю судами не решить». Процесс же выхода из кризиса, по его мнению, должен включать в себя «переговоры и компромиссы»: «Только тогда можно будет спасти — нет, даже не эти четыре года, о которых говорится в вердикте, а следующие четыре».

Оценивая вероятность успеха российской стороны в арбитражном разбирательстве, надо, бесспорно, учитывать и чересчур однозначные заявления Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета (МПК) в связи с вердиктом исполкома WADA. В сообщении МОК говорится о том, что «представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному Олимпийским саммитом». МПК также проинформировал, что признает решение исполкома, добавив, что «ответственные за манипулирование данными московской лаборатории, похоже, сделали все возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которых придерживается весь остальной спортивный мир».

Алексей Доспехов