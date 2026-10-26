«Стать коммерсантом»

«Мы обсудим, какие новые ниши открываются для российских разработок, оборудования, программных продуктов и инженерных решений. Расскажем также, как компаниям встраиваться в международные цепочки и находить партнеров для совместных проектов. Конечно, высокие технологии будут не только в дискуссиях — на форуме откроется выставка “Сделано в России”, на ней наши экспортеры покажут лучшие разработки в медицине, робототехнике, промышленности и ИТ.