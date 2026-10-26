«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 185
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Одно из главных событий года для экспортеров «Сделано в России» пройдет 16 ноября в Национальном центре «Россия». Форум соберет предпринимателей, чиновников, зарубежных партнеров и экспертов отрасли. Участников ждут круглые столы, бизнес-диалоги, интерактивная выставка с передовыми российскими разработками и многое другое.
Все это позволит компаниям определить перспективные ниши экспорта, найти партнеров и познакомиться с мерами поддержки. Главная тема форума в 2026 году — «Высокие технологии и технологический экспорт», — рассказала “Ъ FM” вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан:
«Мы обсудим, какие новые ниши открываются для российских разработок, оборудования, программных продуктов и инженерных решений. Расскажем также, как компаниям встраиваться в международные цепочки и находить партнеров для совместных проектов. Конечно, высокие технологии будут не только в дискуссиях — на форуме откроется выставка “Сделано в России”, на ней наши экспортеры покажут лучшие разработки в медицине, робототехнике, промышленности и ИТ.
Также мы расскажем, как грамотно использовать технологии ИИ в привязке к внешнеэкономической деятельности. Расскажем об актуальных и востребованных продуктах для экспортеров. Отдельные сессии посвятим мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, креативным индустриям и подготовке кадров для внешней торговли».
Форум «Сделано в России» проводится Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие — вплоть до 3 ноября — можно на официальном сайте: https://madeinrussia.com/forum/.