Мария Ласицкене запрыгнула в историю

Мария Ласицкене, выступающая в качестве нейтральной спортсменки из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), с результатом 2,04 м защитила в столице Катара звание чемпионки мира в прыжках в высоту. Таким образом, 26-летняя воспитанница Геннадия Габриляна вписала свое имя в историю вида, поскольку стала первой «высотницей», выигравшей титул «летней» чемпионки мира трижды. Серебро по большему количеству попыток на высоте 2,04 м досталось украинке Ярославе Магучих, бронза — американке Вашти Каннингам (2,00 м).

Мария Ласицкене, выступающая в качестве нейтральной спортсменки из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), с результатом 2,04 м защитила в столице Катара звание чемпионки мира в прыжках в высоту. Таким образом, 26-летняя воспитанница Геннадия Габриляна вписала свое имя в историю вида, поскольку стала первой «высотницей», выигравшей титул «летней» чемпионки мира трижды. Серебро по большему количеству попыток на высоте 2,04 м досталось украинке Ярославе Магучих, бронза — американке Вашти Каннингам (2,00 м).

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, побеждавшая на чемпионатах мира в 2015 году в Пекине и в 2017 году в Лондоне, на нынешнем чемпионате в Дохе была главной нашей надеждой на победу. Ведь прежде она выиграла в нынешнем году одиннадцать стартов, а проиграла лишь один. Первую половину сезона спортсменка провела отлично, преодолев на одном из турниров планку на рекордной для себя высоте 2,06 м. Но на последних перед отъездом в Катар соревнованиях заставила поволноваться. Месяц назад ученица Геннадия Габриляна проиграла украинским высотницам в Минске, а через несколько дней в отсутствие украинок победила в Польше со скромным для себя результатом 1,94 м.

Но то, что она по-прежнему — претендент номер один на победу в Дохе, стало понятно, когда она в понедельник с первой попытки взяла 1,84, 1,89, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,02 и 2,04 м. Высота 2,04 м, хотя и с третьей попытки, покорилась также 18-летней дебютантке из Украины Ярославе Магучих, получившей серебро. Бронза — у американки Вашти Каннингам (2,00 м). Ярослава Магучих, заметим, приехала в Катар, имея в активе личный рекорд 2,00 м, однако в финале в азарте борьбы прыгнула на 2,02 м, установив мировое достижение в возрастной категории U20, а затем в соперничестве с Марией Ласицкене за победу преодолела и 2,04 м. Продолжать соревноваться с россиянкой на высоте 2,06 м малоопытная украинка, однако, отказалась, довольствуясь серебром. А Мария Ласицкене уже в ранге трехкратной чемпионки трижды, но безуспешно пыталась взять 2,08 м (мировой рекорд 2,09 м принадлежит болгарке Стефке Костадиновой). 2,08 м — это, как пояснил Геннадий Габрилян, рекорд России, поэтому его ученица так хотела покорить и эту высоту.

«Каждая спортсменка выходила за медалью, хотела стать лучшей. Но я была сосредоточена только на себе и своих попытках,— сказала Мария Ласицкене журналистам.— Очень хотела стать трехкратной. Ожидала, что Ярослава откажется от борьбы, как часто это делает, когда бьет личные рекорды. Но сама была готова прыгать дальше и очень хотела этого. У меня другая подготовка, и прыгать я готова всегда. Я бы вряд ли отказалась, а то, что отказалась она, не мое дело. Пожалуй, впервые так странно победила: иду продолжать бороться, еще ничто не закончено, а мне кричат, что все. И тут внутри что-то перемкнуло».

Ни тренер, ни сама трехкратная чемпионка мира пока еще не понимают, что вошли в историю. «Я даже подумать не смел, что когда-нибудь воспитаю трехкратную чемпионку мира,— признался господин Габрилян.— А вот то, что в финале будет борьба выше 2,02 м, знал наверняка. Поскольку соперницы были готовы, и чувствовалось, что в секторе будет жарко».

Для России медаль Марии Ласицкене на турнире в Дохе — вторая. В воскресенье золото взяла Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. После четырех соревновательных дней в медальном зачете лидирует сборная США (четыре золота, 7 серебряных и 2 бронзовых награды). В тройку лидеров входят Китай (2-2-2) и Ямайка (2-2-0). Сборная России, выступающая вне зачета, формально — пятая (2-0-0).

Вера Мухина