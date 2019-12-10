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Фонд защиты прав спортсменов призвал ООН защитить российских атлетов

Российский Фонд защиты прав спортсменов призвал генсекретаря ООН осудить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях, сообщил исполнительный директор организации Иван Мельников «Интерфаксу». Он добавил, что обращение уже направлено в ООН.

«В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке»,— сказал господин Мельников. В письме фонд призвал генсека посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения.

Авторы обращения считают, что решение WADA нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях кодекса агентства, но фактически оказались лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

Накануне исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций. В ближайшие четыре года на важнейших международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — еще и в урезанном составе.

Президент России Владимир Путин считает, что решение агентства частично противоречит Олимпийской хартии. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал позицию WADA продолжением антироссийской истерии, а министр спорта Павел Колобков заявил, что говорить о санкциях против российских спортсменов пока рано, поскольку у Российского антидопингового агентства есть 21 день на подготовку отчета по решению WADA.

Подробнее о решении агентства — в материале “Ъ” «Спорт высших унижений».

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