Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов. Он сказал, что решение агентства частично противоречит Олимпийской хартии. Наказания спортсменов не могут носить коллективного характера — это говорит о политической подоплеке таких решений, считает президент России.
В связи с тем, что решение WADA частично противоречит Олимпийской хартии, есть все основания подать жалобу в CAS (Спортивный арбитражный суд), заявил президент России. «Нужно проанализировать его»,— сказал он, касаясь вопроса, будет ли Россия опротестовывать решение WADA.
Заявление Владимира Путина было сделано на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.
Вчера, 9 декабря, исполком WADA наказал Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций. В ближайшие четыре года на важнейших международных соревнованиях, в том числе двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — еще и в урезанном составе.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Спорт высших унижений».
“Ъ” собрал допинговую историю спортсменов с 2000-го года
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