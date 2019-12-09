Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) является «продолжением антироссийской истерии». Несколькими часами ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований.

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«То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму»,— сказал господин Медведев на встрече с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Глава правительства также заявил о необходимости обжаловать решение WADA. «Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано»,— добавил он.

При этом Дмитрий Медведев признал наличие определенных проблем с допингом в российском спорте. «Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать»,— сказал он.

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Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом. Причиной разбирательства в отношении России стали обнаруженные «несоответствия» в данных Московской антидопинговой лаборатории.

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