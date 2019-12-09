Колобков считает преждевременным говорить о санкциях против спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что говорить о санкциях против российских спортсменов пока рано. Он напомнил, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть 21 день на подготовку отчета по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Министр отметил, что понимает свою ответственность, но, по его мнению, поступал правильно.

«Если РУСАДА будет не согласна с решением, то WADA направляет исковое заявление в CAS (Спортивный арбитражный суд.— “Ъ”). CAS будет рассматривать все "с нуля", будет объективный процесс, будут заслушаны позиции свидетелей, эксперты. До этого момента решение WADA в силу не вступает»,— сказал господин Колобков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» (цитата по «Интерфаксу»).

На вопрос о том, можно ли считать решение WADA политическим, министр ответил: «иногда такие мысли приходят». При этом он заявил, что проблемы в российском спорте действительно были, «и очень серьезные». «Поэтому пришлось реформировать всю федерацию. Да и сейчас проблемы остаются, вы знаете, что сейчас будут назначены новые выборы Федерации легкой атлетики. Действительно проблемы есть»,— отметил Павел Колобков.

Министр при этом заявил, что «целиком и полностью» понимает свой уровень ответственности, но считает, что поступал правильно. «Вы знаете мое отношение к антидопингу. Все, что я сделал и делаю, продолжал бы делать и дальше, потому что я поступаю правильно. Если бы была возможность отмотать пленку назад, все было сделано правильно»,— сказал господин Колобков (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены, которые не были пойманы на нарушениях, смогут выступать под нейтральным флагом. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией».

Причиной разбирательства в отношении России стали обнаруженные «несоответствия» в данных Московской антидопинговой лаборатории.

О решении WADA — в материале “Ъ” «Так нам и WADA».

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